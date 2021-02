Il riso è un alimento molto consumato in tutto il mondo per le sue proprietà nutritive e per i tanti usi in cucina.

Sono numerose le ricette che si preparano con questo alimento, e a differenza della pasta è anche più digeribile.

In pochi sanno, che il riso e la sua acqua si utilizzano anche per le pulizie di casa.

Il riso, come tutti i detergenti acidi è in grado di eliminare perfettamente le macchie di ruggine e di calcare.

In questo articolo spieghiamo come pulire la casa facilmente, in modo economico e naturale, con questo detergente acido.

Ecco un semplice rimedio per pulire la casa facilmente in modo economico e naturale.

Preparazione del detergente

Procedimento

Versare una tazza di riso crudo in due tazze di acqua. Agitare fino a quando la soluzione assumerà lo stesso colore del latte. Aiutandosi con un colino separare il riso dall’acqua.

Con quest’acqua e con l’aiuto di una spugnetta procedere con la pulizia delle superfici.

La soluzione preparata può essere conservata in frigorifero in un contenitore chiuso per una settimana.

Il riso rimasto non va gettato nella spazzatura, ma può essere riutilizzato per preparare delle ricette.

Cosa pulire con l’acqua del riso

Elimina il calcare

L’acqua del riso è in grado di togliere il calcare incrostato dalla doccia e le macchie di ruggine.

Elimina i cattivi odori

Assorbe i cattivi odori nei contenitori utilizzati per conservare gli alimenti.

Spesso capita che questi contenitori, anche se lavati continuano ad avere un forte odore. Se si inserisce all’interno un po’ di riso, e lo si lascia per qualche giorno, l’odore sparirà.

Un semplice rimedio per pulire la casa facilmente in modo economico e naturale. Usarlo anche per pulire l’argento

L’acqua del riso pulisce molto bene l’argento, e ne previene l’ossidazione.

Immergere un panno nell’acqua e lucidare l’argento.

Pulizia del frigorifero

Con una spugnetta umida strofinare il riso sulle pareti del frigorifero eliminando tracce di sporco, muffa e cattivi odori.