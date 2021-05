Tornare stanchi dal lavoro o da una passeggiata e doversi mettere ai fornelli a preparare da mangiare per tutta la famiglia diventa uno stress. L’idea di dover sporcare mille pentole per fare un piatto di pasta, fa perdere tutti gli entusiasmi e non sempre si può ordinare cibo d’asporto.

Un semplice gesto per avere la pasta sempre pronta e condita come al ristorante con ricette prelibate è congelarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In soli 5 minuti si avrà un perfetto salva cena o un pranzo prelibato usando una sola padella, un piatto gustoso, come appena fatto.

Congelare con cura

Servirà dedicare un’ora di tempo per preparare buonissime ricette utili per tutta la settimana, in modo da averle pronte nel freezer in qualsiasi giorno.

Bisognerà cuocere la pasta in una pentola e scolarla quando sarà ancora a metà cottura. Si dovrà stendere in una teglia, avendo cura di non farla appiccicare. Nel frattempo preparare un sugo che possa piacere a tutta la famiglia, come ad esempio il ragù. Appena sarà pronto il condimento, si verserà dentro degli stampi in silicone che andranno posizionati in freezer fino a che saranno compatti.

Usare, per congelare, dei sacchetti per alimenti appositi e inserirvi sia la pasta in bianco che il ragù a tocchetti, precedentemente raffreddato. Per avere il piatto pronto basterà riscaldare per pochi minuti in padella, con l’aggiunta di mezzo bicchiere d‘acqua.

Pronto in forno

Un semplice gesto per avere la pasta sempre pronta e condita come al ristorante con ricette prelibate, anche usando il forno. È possibile anche congelare le lasagne, cannelloni al forno già porzioniate, quando si avrà voglia di mangiarle basterà scaldarle al forno per 5-6 minuti. Se si preferiscono più morbide, si potrà aggiungere un po’ di besciamella prima di infornarle.

Usando questa tecnica sarà semplice anche conservare focacce, gnocchi ai quattro formaggi, torte salate, parmigiane, secondi di carne e pesce. Ricordare che una volta scongelate le pietanze non sarà più possibile rimetterle in freezer.

Fk: Un semplice gesto per avere la pasta sempre pronta e condita come al ristorante con ricette prelibate