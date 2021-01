Si torna alla routine di tutti i giorni con la fine delle festività. E molti, dopo il 6 gennaio, hanno una sola cosa in mente: perdere quei chili di troppo presi durante i pranzi e le cene di Natale. Intanto, si può iniziare a fare scendere il numero sulla bilancia cambiando la propria alimentazione. In questo articolo, per esempio, noi del team di ProiezionidiBorsa, consigliamo una ricetta gustosa ma allo stesso tempo dietetica, che possa aiutare nella perdita di peso. Ma si sa che non si può dimagrire senza tonificare e in questo caso l’esercizio fisico diventa fondamentale. Ma con le palestre chiuse, bisogna adattarsi e reinventarsi nei propri appartamenti, e il personal trainer consiglia quindi un semplice esercizio da fare in casa per rimettersi in forma.

In cosa consiste lo stacco da terra

Lo stacco da terra è un esercizio che coinvolge gambe, schiena, interno cosce e braccia. Dunque, si tratta di un tipo di allenamento che favorisce sicuramente la ripresa di diversi muscoli del corpo. In sostanza, consiste nel piegarsi verso terra, flettendo leggermente le gambe, per afferrare un bilanciere che è davanti ai propri piedi, per poi rialzarsi con la schiena dritta e il bilanciere in mano. I piedi dovranno essere nella posizione che si usa per camminare, e le braccia dovranno risultare sempre ben tese! In palestra si può eseguire in questo modo, ma a casa senza dischi e bilanciere come si può fare?

Ecco come effettuare lo stacco da terra a casa mentre le palestre sono chiuse

Dato che non tutti hanno i bilancieri in casa, il consiglio del personal trainer è molto semplice. I primi giorni, gli stacchi andranno eseguiti usando solo un manico di scopa. Nei giorni successivi, poi, ai lati del manico andranno attaccate delle bottigliette di plastica mezze vuote. Nei giorni a seguire, si dovranno riempire sempre di più le bottiglie, per raggiungere un peso maggiore e sforzare di più i muscoli al momento giusto. Basteranno 12 ripetizioni al giorno per assicurarsi un ottimo risultato. Dunque, ecco un semplice esercizio da fare in casa per rimettersi in forma!

Ci sono però delle accortezze da seguire

Ovviamente, c’è un consiglio che ci teniamo a dare. Prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta e di decidere qualunque piano di allenamento, è sempre meglio consultare il proprio medico curante. E se si vuole portare avanti uno schema di allenamento ben strutturato, sarà bene cercare anche un personal trainer professionista.