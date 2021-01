Questa ricetta è una variante delle classiche zeppole salate che tutti conoscono. Con questa ricetta vogliamo proporne una versione ancora più golosa e sfiziosa: scopriamo insieme come realizzare un semplice e prelibato antipasto al quale è difficile resistere.

Ingredienti

200 gr. di farina 00;

220 gr. di acqua;

250 gr. di salame a cubetti;

100 gr. di provola dolce;

8 gr. di lievito di birra fresco;

1 litro di olio di semi di arachide;

rosmarino q.b.;

salvia q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Come realizzare le frittelle

In una ciotola, far sciogliere il lievito di birra con l’acqua tiepida. Una volta sciolto, aggiungere poco alla volta la farina e mescolare con una frusta per evitare che si formino grumi. Aggiungere il sale e finire di amalgamare. Assicurarsi che il composto non sia né troppo liquido, né troppo denso. Coprire con pellicola trasparente e lasciar riposare per un’ora nel frigorifero. Nel frattempo, prendere un salame, togliere la pelle e tagliarlo a cubetti piccoli. Tagliare a cubetti anche la provola dolce e creare un trito di rosmarino e salvia. Una volta trascorso il tempo indicato, prendere la ciotola con l’impasto ed aggiungere il salame a cubetti, la provola ed il trito. Amalgamare il tutto ed aggiungere il pepe a piacere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Far scaldare in una pentola l’olio di semi e far raggiungere la temperatura adatta prima di iniziare a friggere. Prelevare il composto e, con l’aiuto di due cucchiai, formare delle frittelle di piccole dimensioni. Lasciarle cuocere finché saranno perfettamente dorate. Farne cuocere poche alla volta per rendere la frittura più omogenea possibile. Togliere le frittelle pronte con l’ausilio di una schiumarola ed appoggiarle su un piatto ricoperto da carta per fritti. Salarle in superficie e servirle possibilmente calde.

Ecco come, in poche mosse, possiamo portare in tavola un semplice e prelibato antipasto al quale è difficile resistere.

Approfondimento

La ricetta delle frittelle di cavolfiore, un antipasto semplice e veloce da preparare