Ora spieghiamo un semplice e infallibile trucco per grattugiare la scorza di limone senza fatica e senza fare sprechi. Sono molte le ricette, e non solo di dolci, che richiedono la scorza grattugiata di un limone, o di un’arancia.

Per fortuna esistono molti utensili di cucina, che aiutano in questa operazione.

In genere, per facilitare il compito si usa la grattugia o la lama di un coltello, ma entrambi gli strumenti, non sempre risultano idonei per lo scopo.

Con il coltello si fa molta fatica, e non è semplice grattugiare la buccia.

Con la grattugia, molta scorza viene sprecata, perché resta imprigionata tra i piccoli fori dell’attrezzo e si fa fatica a tentare di recuperarla scavando tra i buchi con la punta del coltello.

Ecco un semplice e infallibile trucco per grattugiare la scorza di limone senza fatica e senza fare sprechi

Per evitare di mettere meno buccia di limone del previsto nella ricetta da preparare, spieghiamo questo trucco.

Mettere sulla grattugia, un foglio di carta da forno.

Mantenere con una mano l’utensile e la carta da forno, e con l’altra grattugiare il limone.

Terminata l’operazione sollevare la carta da forno. Si noterà, che la maggior parte della buccia è rimasta sul foglio di carta. Passare sulla superficie della carta il dorso di un coltello per raccogliere tutta la scorza.

Recuperare anche l’altra buccia situata sul rovescio della grattugia.

Alcuni consigli

a) Gli agrumi vanno sempre lavati accuratamente.

b) Si consiglia di utilizzare sempre limoni biologici.

c) La parte bianca situata sotto la buccia del limone è amara, quindi non va grattugiata. Potrebbe conferire alla ricetta un sapore amaro.

Strumenti utili per grattugiare la scorza degli agrumi

La grattugia a lama lunga

Questo tipo di grattugia è in grado di ridurre la buccia in briciole molto sottili, perfette per i prodotti da forno.

Il rigalimoni

È uno strumento utilizzato per creare le decorazioni a spirale dei cocktail.

Questo attrezzo è in grado di ridurre la buccia del limone in striscioline molto sottili che nel nostro caso andremo a tagliuzzare per inserirle nella ricetta.