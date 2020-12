Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere poco tempo per cucinare può essere sinonimo di parecchio stress. Per fortuna, però, esistono diverse portate che si possono portare in tavola in pochi minuti, senza perdere gusto e sfiziosità. In questo caso ne proponiamo una che può portare anche un altro beneficio, ovvero l’assunzione di verdure e fibre.

Per questo oggi parliamo di un semplice e goloso primo piatto di stagione con soli due ingredienti da preparare in 10 minuti. Scopriamo insieme come preparare un abbinamento insolito, ma efficace. Ecco, cioè, come portare in tavola una deliziosa pasta e finocchi.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente corta;

b) 300 grammi di finocchi;

c) olio, quanto basta;

d) sale, quanto basta;

e) noce, moscata facoltativa;

f) parmigiano reggiano, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Iniziamo la preparazione del piatto con il pulire i finocchi su un tagliere pulito e togliere le parti di scarto.

A seguire, tagliarli finemente e metterli a rosolare dentro un tegame di olio fino a farli immorbidire. Nel frattempo, mettere sù una pentola di acqua. Salarla all’ebollizione e buttare dentro 500 grammi della pasta preferita.

Prendere i finocchi, che saranno diventati molto più morbidi, e buttarli nel frullatore fino a ridurli in una crema. Salare e pepare il tutto, spolverando con un pò di noce moscata. Inserire una abbondante quantità di parmigiano per dare sapore.

Rimettere il tutto in pentola e saltare la pasta, dopo averla adeguatamente scolata. Rosolare per un paio di minuti, aggiungendo altro olio, se necessario.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un semplice e goloso primo piatto di stagione con soli due ingredienti da preparare in 10 minuti. Per non perdersi altri ottimi consigli culinari, suggeriamo di controllare il nostro sito. Ad esempio ecco qui il procedimento per portare in tavola dei deliziosi broccoli gratinati.