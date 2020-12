Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi portiamo sulle vostre tavole un semplice e goloso antipasto che rallegrerà la giornata alla propria famiglia, l’insalata di patate. Scopriamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 1 chilogrammo di patate;

b) maionese, quanto basta;

c) sale, quanto basta;

d) una cipolla di medie dimensioni;

e) sei uova;

f) olio extravergine di oliva, quanto basta;

g) pepe nero, quanto basta.

Il procedimento

Per iniziare è necessario affettare la cipolla a cubetti. Nel frattempo prendere le patate, pelarle e tagliarle a tocchetti di simili dimensioni. Quest’ultimo trucco serve per favorire una cottura uniforme.

Metterle in una pentola di acqua bollente per almeno quindici minuti. Per sincerarsi che siano cotte basta affondare dentro ad uno dei pezzi una forchetta. Se risultano morbide, possono ritenersi pronte.

Negli ultimi sei minuti di cottura delle patate, mettere in un pentolino di acqua bollente le uova per farle rassodare. Al termine del tempo, scolare entrambi gli ingredienti e metterli per un attimo da parte a raffreddare. Consigliamo di mettere le uova in acqua gelata in modo da rendere poi più facile l’atto di sgusciarle.

Prendiamo una terrina e mettiamo la quantità desiderata di maionese. Se si desidera, invece, prepararla, suggeriamo di consultare la ricetta presente sul nostro sito. Sgusciamo le uova e tagliamole a piccoli tocchetti.

Facciamo lo stesso con le patate e mescoliamo entrambi questi elementi nella terrina. Saliamo e pepiamo a piacere.

Ecco pronto un facilissimo e gustoso piatto che può essere servito sia come antipasto che come contorno.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un semplice e goloso antipasto che rallegrerà la giornata alla propria famiglia, l’insalata di patate. Questa ricetta è anche ideale per i vegetariani. Se si hanno ospiti o familiari con questo regime di dieta, consigliamo di proporre qualche proteina vegetale nel proprio menù.

