Avere un gatto in casa è sempre un piacere. Un micio, infatti, può farci compagnia quando ci sentiamo soli. E noi possiamo donargli tutte le attenzioni che vogliamo. Ma c’è una nota positiva nell’avere questo amico a quattro zampe nel nostro appartamento. I gatti tendono infatti a rovinare mobili, divani, letti e tappeti graffiandoli in continuazione. E dobbiamo capire come farlo smettere con rapidità se non vogliamo ritrovare tutta la casa rovinata! Potrebbe sembrare un’impresa impossibile, ma non tutti sanno che un semplice accorgimento farà smettere i nostri gatti di graffiare mobili e divani.

Attrezziamoci con un oggetto facilmente reperibile per risolvere il problema

L’accorgimento che dobbiamo avere è uno ed è molto semplice: procurarci dei feromoni felini naturali. Questo prodotto è facilmente reperibile e ci aiuterà a reindirizzare l’interesse del gatto. Si tratta di sostanze studiate per imitare quelle che il micio lascia quando graffia o si struscia sui mobili. Potremo spruzzarlo sulle superfici interessate che il nostro gatto rovina. Sentendo quell’odore, il micio smetterà di graffiare e inizierà piuttosto a strusciarsi su mobili e divani, smettendo di distruggerli. Nota positiva: questi prodotti sono inodore per l’uomo, perciò la nostra casa continuerà a profumare come prima!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se invece il nostro gatto lo facesse per attirare l’attenzione, ecco cosa dobbiamo fare

I gatti hanno questo tipo di comportamento anche quando non si sentono abbastanza considerati. Nonostante si tratti di animali molto indipendenti, anche loro hanno bisogno di coccole e attenzioni. Per questo motivo, potrebbero richiamare l’attenzione del padrone in questo modo. Se scoprissimo che la ragione è questa, basterà iniziare a giocare con loro quando iniziano a graffiare tutto ciò che hanno intorno. Se dovessimo vedere il nostro gatto tirar fuori gli artigli in prossimità del divano, cerchiamo di avvicinarci a lui, lanciandogli una pallina o un filo di lana. Sicuramente smetterà di rovinare i mobili e si dedicherà a noi!

Dunque, ora sappiamo che un semplice accorgimento farà smettere i nostri gatti di graffiare mobili e divani. La nostra casa tornerà come nuova e il nostro gatto smetterà di mettere la sua firma ovunque!

Approfondimento

Tutti i consigli per andare d’accordo con il proprio gatto e creare con lui un legame profondo