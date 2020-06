La clausura da coronavirus ha segnato le nostre vite, e in alcuni casi (come nel mio…ahimè!) anche il girovita.

Ebbene, ammetto di essere stata tra quelle persone in fila per accaparrarsi gli agognati cubetti di lievito di birra al supermercato. E quindi dare il via ad una produzione a ciclo continuo di pane, focacce, torte e brioche.

Sicuramente il periodo storico così drammatico che abbiamo vissuto ha portato molte persone a ricercare un conforto e uno svago in cucina.

Preparare qualche torta in più, magari per divertirsi con figli, o semplicemente per coccolare noi e la nostra famiglia, è stata sicuramente una tentazione per molti.

Ed ecco qualche kilo in più appoggiarsi languidamente sui fianchi.

Sia chiaro che il peso non deve diventare un’ossessione! Ma recuperare il proprio benessere da peso-forma o semplicemente ritrovare delle abitudini alimentari più sane e controllate non può che far bene al corpo e allo spirito.

Ma esiste un segreto per dimagrire? Usare le spezie!

Il parere medico è importante

Molti dietologi e nutrizionisti consigliano, infatti, di inserire nelle diete determinate spezie per spostare indietro l’ago della bilancia di una tacca in più. Ovviamente è sempre fondamentale ascoltare il parere di un esperto prima di inserire particolari alimenti nella propria alimentazione.

Non tutto ha gli stessi effetti su tutti!

Sui benefici delle spezie in generale leggi qui

Un segreto per dimagrire? Usare le spezie. Ma quelle giuste!

Determinate spezie hanno la capacità di intervenire sull’aumento del metabolismo, in particolare possono essere utili a ridurre il consumo di sale. Quindi, addio gonfiore e cellulite.

In più conferiscono ai piatti un sapore accattivante.

Vediamo quali sono alcune di queste spezie “brucia-grassi”:

La Curcuma, o “oro giallo” dalle molteplici proprietà depurative e utile a controllare ritenzione idrica e gonfiore addominale;

Il Peperoncino. La spezia più conosciuta ed apprezzata nella cucina mediterranea diventa un alleato per combattere la sensazione di fame e dare un’accelerata al metabolismo;

Il Cardamomo , spezia snellente per eccellenza e in grado con i suoi semi di favorire la digestione;

Lo Zenzero. Avete mai provato a spremere dello zenzero in una bottiglia d’acqua e berla durante la giornata? Un ottimo rimedio per idratare e contrastare i ristagni liquidi;

La Cannella. Una spezia dal sapore deciso in grado di migliorare il metabolismo dei grassi;

Ecco i nostri nuovi alleati per perdere peso, tornare in forma e…perchè no? Continuare a divertirsi in cucina sperimentando nuovi piatti dal sapore intrigante e dalle proprietà benefiche.