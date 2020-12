Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chiudere gli occhi per un momento e mettere la musica sul cellulare. Rilassarsi e non pensare a nulla per qualche minuto. Questo è uno degli attimi più rilassanti della giornata senza dubbio. Ma a volte viene rovinato perché si devono indossare le cuffie. Ci sono dei cellulari, infatti, che riproducono la musica a basso volume, nonostante le tacche siano al massimo. E l’unico modo per essere inondati dalle note è quello di indossare degli auricolari. O forse no. Infatti, c’è un segreto nascosto nel cellulare che tutti dovrebbero conoscere per avere la vita più facile. E questo trucco suggerisce come alzare direttamente il volume del proprio smartphone.

Come aumentare il volume del telefono sul proprio iPhone

Se si ha un iPhone, tutto ciò che si deve fare è andare su Impostazioni. Per aumentare il volume, bisognerà selezionare la voce “Suoni”, e spostare la barra che ci si troverà di fronte verso destra. In questo modo, il volume di ogni attività multimediale verrà aumentato di conseguenza. Se poi si volesse aumentare anche il volume della musica, bisognerà tornare sulla schermata principale delle Impostazioni. Adesso, bisognerà selezionare la voce “Musica” e successivamente quella “EQ”. In questo modo, sarà possibile scegliere l’equalizzazione che si preferisce!

Ecco invece cosa bisogna fare su un Android

Su Android, il processo per aumentare il volume è più o meno simile a quello per iPhone. Infatti, bisognerà andare nuovamente su Impostazioni, selezionando la voce “Audio e Notifiche”. Qui, si potrà selezionare sulla barra il livello del suono che più si preferisce. E lo si potrà modificare anche per sveglie, suonerie e audio multimediali in questo modo.

Perciò, ecco svelato un segreto nascosto nel cellulare che tutti dovrebbero conoscere per avere la vita più facile!

