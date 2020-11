Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa pasta al forno con le patate è molto diversa da tutte quelle che si fanno normalmente. È una ricetta di antica tradizione che ci lascerà davvero stupiti per la sua bontà. In più il procedimento è del tutto semplice. E c’è un segreto incredibile in questa antica ricetta contadina della pasta al forno con le patate

Perché la pasta con le patate?

È un piatto di origine contadina quando si doveva preparare con poco una pietanza squisita. E infatti questo doveva essere il piatto della domenica perché prevede un passaggio in forno.

Sia la pasta che le patate sono dei carboidrati, perciò molto nutrienti. Cotti insieme poi si mescolano bene e soddisfano l’appetito. Gli aromi sono poi quelli della tradizione contadina, semplici e saporiti.

C’è una particolarità in questa preparazione, le patate sono messe in forno crude. Vediamo come.

Ingredienti

5 patate grosse;

500 gr maccheroni grossi;

parmigiano grattato o a scaglie;

cipolle ramate;

pomodorini;

origano;

basilico;

olio evo;

pan grattato.

Preparazione. Un segreto incredibile in questa vecchia ricetta contadina della pasta al forno con le patate

Si preparano prima le patate. Poi si pelano e poi si tagliano a fette molto sottili, perché saranno messe in forno crude. Si lavano in modo da pulirle dall’amido e si mettono in uno scolapasta.

A parte si tagliano i pomodorini e il fiordilatte a pezzettoni. La quantità dei pomodorini dipende dai gusti.

Intanto si mette a cuocere la pasta, maccheroni non piccoli, piuttosto grossi, che servono a creare degli strati. Quando la pasta è quasi al dente, si scola.

Preparazione in teglia

Si prende una teglia da forno, la si unge con un po’ di olio. Quindi si sistema la pasta al fondo che poi sarà posta a strati. Si ricopre con uno strato di patate sottili. Si aggiunge dei pezzetti di pomodoro, dell’origano, delle fette di cipolle a forma rotonda, del basilico e una spruzzata di parmigiano e un giro d’olio evo. E in questo modo si continua fino a raggiungere l’ultimo strato. A questo punto si versano tre o quattro bicchieri d’acqua che si depositeranno al fondo. Se si vuole si copre il tutto con del pan grattato.

Si mette in forno preriscaldato e si copre la teglia con un coperchio, in modo tale che l’acqua nella taglia evaporando resti dentro e cuocia le patate e la pasta. Si tiene in forno per 40 minuti a 180 gradi.

Un piatto veramente speciale e di una bontà eccelsa. Un segreto incredibile in questa antica ricetta contadina della pasta al forno con le patate.