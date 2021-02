Come ben sappiamo la frutta dona la nostro organismo incredibili benefici. In ogni dieta che si rispetti infatti, il consumo di frutta è consigliato più volte al giorno, sia la mattina che la sera. Le proprietà di questi alimenti però non si limitano solamente al campo alimentare. Possiamo infatti utilizzare i frutti, in tutte le sue componenti, per mille scopi. Andiamo a vedere quali. Ecco infatti un segreto da conoscere assolutamente prima di sbarazzarsi delle bucce di banana.

Benefici inaspettati

Parliamo infatti di alimenti che presentano caratteristiche antiossidanti e antidolorifiche. Possiamo dunque sfruttarli per attenuare dei dolori muscolari ad esempio, o per disinfettare delle superfici. Abbiamo visto in altri articoli come sfruttare con questo scopo le bucce degli agrumi, dunque arance e limoni. Oggi vogliamo invece concentrarci su un frutto molto amato e dagli usi altrettanto sorprendenti. A tal proposito, andiamo a vedere un segreto da conoscere assolutamente prima di sbarazzarsi delle bucce di banana.

Accessori in pelle

Nel momento in cui decidiamo di gustarci una banana, ovviamente la prima cosa che facciamo è liberarci delle bucce. Eppure si tratta di uno sbaglio, in quanto sono infinite le cose che potremmo fare utilizzando proprio quest’ultime. Le bucce di questo frutto contengono infatti delle proprietà antiossidanti che possiamo sfruttare per mille utilizzi diversi. In questo articolo vogliamo suggerire di servircene per lucidare gli accessori in pelle.

Non soltanto scarpe, ma anche le giacche di questo materiale sono ottime per poter provare questo metodo. Basterà semplicemente strofinare le bucce sull’abito o sul paio di scarpe, e subito saremo in grado di notare i risultati. La pelle tornerà lucida e il velo di opacità che interessava i capi sparirà in men che non si dica. In questo modo avremo evitato di comprare prodotti appositi, risparmiando denaro e dando un nuovo scopo a quello che, a tutti gli effetti, definivamo come uno scarto.