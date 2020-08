Wall Street continua a veleggiare imperterrita sui massimi annuali anche se siamo giunti in un punto dove potrebbe partire un ritracciamento salutare di qualche punto percentuale. La nostra view e previsione annuale è che i massimi del 2020 si formeranno fra fine ottobre e metà novembre.

Alla chiusura di contrattazione di ieri abbiamo notato un segnale rialzista da non sottovalutare per un titolo azionario sottovalutato del 100%. Ci riferiamo a Xerox Holdings (NYSE:XRX) che ha chiuso in forte rialzo +6,38% a 17,83.

La società progetta, sviluppa e vende sistemi e soluzioni per la gestione dei documenti negli Stati Uniti, in Europa, in Canada e a livello internazionale.

Quali sono gli elementi importanti che ci vengono dallo studio dei dati di bilancio?

Gli utili dovrebbero crescere del 14,31% all’anno e sono cresciuti del 13,2% nell’ultimo anno. Paga un dividendo elevato e affidabile del 5,61%. In base al modello del discounted cash flow si calcola un fair value a 33,78 con una sottovalutazione attuale di circa il 100%.

Il consenso degli analisti invece si mantiene su un target molto più basso in area 18,00.

Alla luce di questi dati, quali valutazioni possiamo fare dal punto di vista grafico? Più volte abbiamo scritto su queste pagine che un trend è sempre messo in motto da un’esplosione di momentum ed il segnale di ieri in tale logica è davvero interessante.

Un segnale rialzista da non sottovalutare per un titolo azionario sottovalutato del 100%

Da inizio anno è stato segnato il minimo a 13,98 ed il massimo a 37,56. E’ un titolo in forte discesa dal 1999 e proprio in quest’ anno il massimo raggiunto fu a 139,18. Da marzo a ieri di quest’ anno, le quotazioni si sono mosse sostanzialmente in laterale.

Cosa attendere da ora in poi?

Ieri probabilmente ha rappresentato un punto di rottura con un primo obiettivo a 19,35 e poi 21,30 e successivi 23,30. Ai livelli attuali si può entrare in acquisto con stop loss a 16,18 e mantenere per i target di breve (1/3 mesi) indicati. E’ un titolo da monitorare con attenzione in quanto i fondamentali sono davvero interessanti.