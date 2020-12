Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche se è solo inizio dicembre, è già il momento di iniziare a pensare a cosa cucinare per le cene e i pranzi di Natale. Se la fantasia scarseggia, cosa c’è di meglio dell’attingere a piene mani dalla tradizione? Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa ci porteranno nella tradizione culinaria piemontese con il brasato al Barolo.

Questo è un secondo piatto tradizionale perfetto per il cenone di Natale. Gustosissimo ma non pesante, delizierà anche i palati più difficili e coinvolgerà tutti con il suo sapore avvolgente. Vediamo insieme come prepararlo.

Ingredienti

Per preparare il brasato al Barolo serviranno:

a) 700 grammi di sottopaletta di vitello;

b) 20 grammi di lardo;

c) 1 acciuga salata;

d) mezzo litro di vino Barolo;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) mezzo litro di brodo vegetale;

g) 1 cipolla;

h) 1 gambo di sedano;

i) 1 carota;

l) 1 o 2 foglie di alloro;

m) 5 chiodi di garofano;

n) 1 rametto di rosmarino;

o) olio extravergine d’oliva q.b.;

p) sale q.b.;

q) pepe q.b.

Procedimento

Ecco come preparare un secondo piatto tradizionale perfetto per il cenone di Natale. Tagliare a pezzetti la cipolla, la carota e il gambo di sedano e metterli in una casseruola insieme al pezzo di carne. Spelare l’aglio e togliere le foglioline di rosmarino dal rametto. Quindi aggiungere alla carne aglio, rosmarino, alloro e chiodi di garofano. Pestare il lardo e pulire l’acciuga lavandola dal sale e togliendo la lisca. Aggiungere lardo e acciuga alla carne. Aggiungere un filo d’olio e un pizzico di sale e di pepe.

Mettere sul fuoco alto e far rosolare. Una volta raggiunto un colore bruno o scuro della carne, versare il Barolo e far consumare. Quindi abbassare il fuoco e aggiungere il brodo. Far cuocere per circa due ore e mezza. Una volta cotta la carne, passare al setaccio le verdure e l’acciuga. Quindi tagliare la carne in fette abbastanza sottili. Servire su un piatto da portata guarnendo con il sugo del brasato e accompagnando il piatto con un bicchiere di Barolo. Ed ecco pronto un piatto caldo, avvolgente e gustosissimo!