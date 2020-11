Se a casa i secondi piatti risultano i meno graditi, forse un motivo c’è: generalmente sono poco sfiziosi. Allora perché non provare una ricetta che unisce la croccantezza di una cotoletta alla milanese ad un ripieno filante a base di formaggio e prosciutto? Ecco qui la soluzione! Oggi spieghiamo come preparare un secondo piatto sfiziosissimo che farà impazzire tutta la famiglia, il cordon bleu.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per quattro persone:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) quattro fettine sottili di carne bianca, pollo o tacchino;

b) sale quanto basta;

c) quattro fette di prosciutto cotto;

d) quattro sottilette oppure quattro fettine di un altro formaggio filante;

e) un uovo;

f) olio quanto basta per friggere, preferibilmente di semi di girasole;

g) pepe, quanto basta;

h) tre cucchiai di pangrattato.

Il procedimento

Come fare per preparare un secondo piatto sfiziosissimo che farà impazzire tutta la famiglia, il cordon bleu?

Intanto, per iniziare, prendiamo le fette di pollo tagliate sottili. Se risultano ancora troppo spesse possiamo aiutarci con un batticarne.

Prendiamo una fetta di prosciutto e adagiamola in ogni pezzo di carne. Facciamo attenzione ad occupare solo metà della superficie perché poi dovremo piegare in due il pollo in modo da creare un piccolo cordon bleu.

Sopra il prosciutto mettiamo una sottiletta.

Procediamo con l’impanatura: sgusciamo un uovo in un piatto e sbattiamolo aggiungendo sale e pepe. In un altro piatto adagiamo il pangrattato. Passiamo le nostre cotolette per due volte, prima nell’uovo, e poi nel pangrattato, in modo da formare una crosta spessa. Mettiamo a scaldare l’olio di semi di girasole e riponiamo le nostre cotolette per rosolarle bene. Una volta pronte, togliamole dal fuoco e tamponiamo l’olio in eccesso con della carta assorbente.

Ecco spiegata la gustosa ricetta un secondo piatto di stagione semplice, veloce e molto gustoso, il cordon bleu. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati alla cucina di origine francese. Ad esempio, sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come creare un primo piatto dai sapori semplici, la “soup à l’oignon” o più comunemente zuppa di cipolle.