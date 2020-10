Oggi vi proponiamo la ricetta per un secondo piatto semplicissimo che stupirà i vostri commensali. Tornate a casa e come dice la famosa pubblicità “non ci vedete più dalla fame”? Oppure dovete preparare una cenetta last minute e avete il frigo vuoto? Non preoccupatevi, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre una soluzione a portata di mano.

Ecco la ricetta per preparare un secondo piatto semplicissimo che sicuramente stupirà i vostri commensali. Qual è? Naturalmente, si tratta delle uova alla cardinale. Questa ricetta, chiamata a volte anche uova in purgatorio, fa riferimento al colore rosso caratteristico del piatto. Ecco spiegato il procedimento!

Gli ingredienti per quattro persone

a) Otto uova medie di ottima qualità;

b) una bottiglia di passata di pomodoro;

c) uno spicchio di aglio in camicia;

d) qualche ciuffo di basilico;

e) una punta di burro;

f) sale e pepe quanto basta.

La preparazione di un secondo piatto semplicissimo

Prendete una padella e scaldate l’aglio intero con un filo d’olio. In questo caso la spezia non va sbucciata per fare in modo che non rilasci eccessivamente il suo gusto.

Appena si sarà abbrustolito, toglietelo dal fuoco e versate la passata di pomodoro.

Con la fiamma bassa mescolate dolcemente e aggiustate di sale e pepe. Se volete dare al sugo un gusto ancora più dolce, aggiungete giusto una puntina di burro.

Quando il tutto sarà ben rappreso, rompete le uova all’interno della vostra padella. Potete sia strapazzarle subito che lasciarle scivolare dolcemente dentro e aspettare che arrivino spontaneamente a cottura.

Coprite, quindi, con un coperchio abbastanza largo e lasciate passare circa cinque minuti.

Quando vedrete le uova solidificate, guarnite il tutto con qualche ciuffo di basilico.

Vi consiglio di servire questo piatto con delle fette di pane tostato.

Ora che vi abbiamo suggerito un secondo piatto semplicissimo che stupirà i vostri commensali, non perdetevi altre ricette semplici e veloci, come ad esempio i fegatini alla toscana.