Eccole le zone rosse che tornano a limitarci i movimenti e a costringerci a casa. Occasioni propizie, però, per dedicarci alla casa, alla famiglia e ai passatempi. Tra cui anche la cucina. Ecco un secondo piatto per pochi euro ma dal sapore davvero speciale. Andremo a vedere coi nostri Esperti di cucina le tortillas di patate e cipolle. Un piatto tipico messicano, ma adottato dalla cucina europea. Piatti come questo che faranno anche la felicità dei nostri bambini, soprattutto se in un maxi-panino, magari con la maionese, come piace a loro.

Dal Messico alla nostra tavola

Per fare le nostre tortillas impiegheremo poco più di una mezzoretta. Per 5 persone, ecco gli ingredienti:

900 grammi di patate;

2 cipolle;

5 uova;

olio e sale.

Fondamentale per la buonuscita del nostro piatto che le patate siano perfette, sia come sapore che come pasta. Per quanto riguarda le cipolle, potremmo anche concederci una piccola variante, usando quelle nostre splendide di Tropea. Oppure, rimanendo più in economia, quelle tradizionali.

La preparazione

Le tortillas sono uno dei due secondi piatti per pochi euro ma dal sapore davvero speciale, che prepareremo così:

affettiamo e sminuzziamo cipolle e patate; creiamo il soffritto per le patate con l’olio di oliva e il sale, aspettando che raggiungano la doratura; a questo punto passiamole nella carta assorbente, eliminando più unto possibile; prepariamo il soffritto anche con la cipolla; sbattiamo le uova e regoliamole di sale, unendo poi sia le patate che le cipolle, mescolando in modo da amalgamare gli ingredienti; versiamo tutto in una padella ampia, ben calda e, se vogliamo, con una base di burro o di olio extravergine; cuociamo per circa 7/8 minuti, girando entrambi i lati per farli diventare croccanti e dorati.



