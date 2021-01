Le feste sono finite e il ritorno alla normalità prevede anche un ritorno ad una dieta più sana ed equilibrata. Gradualmente, è bene sostituire i dolci e le portate abbondanti e ipercaloriche con pietanze più sane e leggere. Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta molto semplice che vede protagonisti due ingredienti classici della nostra cucina: il pollo e le patate in un secondo piatto nutriente e gustoso per tornare in forma. È adatto da consumare per chi vuole iniziare a seguire un regime ipocalorico. Questo secondo piatto delizioso è anche molto semplice da preparare e, in meno di un’ora tra preparazione e cottura, sarà pronto per essere consumato. Questa pietanza contiene un numero basso di grassi e il giusto apporto di carboidrati e proteine, vediamo come realizzarla.

Ingredienti

1 kg di pollo;

500 gr. di patate;

50 gr. di olive nere denocciolate;

6 pomodori di tipo pachino;

1 spicchio d’aglio;

Origano q.b.;

20 gr. di olio evo;

Acqua o brodo vegetale q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Preparare il pollo

Preparare il pollo tagliandolo a tocchetti e metterlo in una padella con dell’olio extravergine d’oliva. Aggiungere uno spicchio d’aglio schiacciato e ancora con la buccia. Far rosolare per qualche minuto e rimuovere l’aglio. Tagliare le patate a cubetti e unirle al pollo. Lavare e tagliare i pomodorini a metà e unirli, insieme alle olive, alle patate. Mescolare per bene ed aggiungere dell’acqua o un mestolo di brodo vegetale, salare, pepare e far cuocere con un coperchio. Controllare la cottura mescolando di tanto in tanto. Aggiungere l’acqua o il brodo vegetale finché le patate risulteranno tenere al tocco con la forchetta. A quel punto, togliere il coperchio ed aggiungere l’origano. Terminare così la cottura e servire. Se si vuole optare per una variante nel realizzare un secondo piatto nutriente e gustoso per tornare in forma, è possibile far cuocere questa pietanza al forno, in una teglia oleata a 200 gradi ventilato per circa mezz’ora.