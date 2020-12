Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’inverno inoltrato e l’inevitabile freddo che accompagna questa stagione, è fondamentale trovare un po’ di calore. E questo può essere ricercato proprio nel cibo. Infatti, ci sono dei piatti adatti a questa stagione che si possono preparare con molta facilità. Uno di questi è quello che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi. Si tratta di una ricetta che viene dalle Marche da leccarsi i baffi, nel vero senso della parola! Perciò, ecco un secondo piatto invernale perfetto per la cena che farà andare tutti fuori di testa!

Lo stracotto alla marchigiana, un delizioso secondo da proporre

Lo stracotto alla marchigiana è un vero e proprio cult nella sua regione di provenienza. E gli ingredienti per prepararlo sono i seguenti:

1 e ½ kg di carne di vitellone (bisognerà chiedere il muscolo)

1 kg di patate

carote

1 cipolla

sedano

sale

chiodi di garofano

olio

Ecco come prepararlo in poche e semplici mosse

Lo stracotto alla marchigiana è semplicissimo da preparare. L’unica pecca è che richiederà un po’ di tempo, a causa della cottura della carne. Dunque, per prima cosa, bisognerà mettere la carne a mollo in una pentola piena d’acqua, assieme a carote, sedano e con la cipolla con dei chiodi di garofano. Questi ingredienti andranno solo puliti prima di essere messi in pentola, ma non tagliati! Dopo aver fatto bollire a fuoco basso per circa 4 ore, bisognerà controllare se la carne è pronta. Per farlo, basterà infilare un cucchiaio. Se la carne si sfalderà, allora sarà il momento di passare alla seconda fase della ricetta.

Prima di tutto, bisognerà scolare la carne, per poi metterla in una padella con olio, sale e patate tagliate a cubetti a crudo. Ultimo passo sarà quello di versare il brodo rimanente nella pentola sulla carne in padella, e poi bisognerà lasciar cuocere per un’altra ora.

Per capire se il piatto è pronto, basterà vedere la consistenza della carne e delle patate. Se il vitello, infatti, si sfalderà con un semplice cotto, e le patate assomiglieranno a una purea, allora significa che la ricetta è pronta per essere servita! Ed ecco un secondo piatto invernale perfetto per la cena che farà andare tutti fuori di testa!

