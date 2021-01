Se si desidera mantenere la propria linea non rinunciando ai sapori, la soluzione è semplice e a portata di mano.

Frequentemente ci si affanna alla ricerca di ingredienti elaborati in grado di non farci sentire in colpa durante i pasti.

In realtà, con soli due ingredienti è possibile realizzare un secondo piatto gustoso, proteico ed economico, pronto in cinque minuti.

Pochi e semplici ingredienti

Per due persone occorrono:

1 fetta di pollo panato di circa 200g;

300 g di pomodorini datterini;

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Il primo passaggio vede come protagonista il pollo.

Bisogna tagliare la fetta di pollo panato a strisce; nel caso in cui si abbia del pollo a casa si può sempre passare nella mollica di pane così da ottenere lo stesso risultato.

Dopo aver lavato accuratamente i pomodorini datterini sotto l’acqua tiepida, tagliarli a spicchi o a metà.

In una padella antiaderente versare un filo di olio e, dopo appena un minuto, aggiungere i pomodorini.

Un minuto dopo aggiungere le strisce di pollo e cuocere il tutto. Salare e pepare a metà della cottura.

Piccole accortezze per un piatto veloce, ma gustoso

Due sono le cose da non sottovalutare.

Innanzitutto è bene far cuocere il pollo da un lato e, solo quando è ben cotto e leggermente scuro, girarlo dall’altro lato. Questo perché, girando continuamente le striscioline di pollo, si rischierebbe di eliminare la mollica ottenendo un risultato diverso e meno invitante agli occhi.

Inoltre, durante la breve cottura, i pomodorini rilasceranno l’acqua che contengono e ciò permetterà al nostro piatto di non bruciarsi e di insaporirsi ancor di più.

Dopo 3 minuti di cottura la pietanza è pronta per essere servita.

Cucinare è un’arte e, a volte, necessita di lunghe ore di lavoro. In questo caso invece è veramente semplice preparare un secondo piatto gustoso, proteico ed economico, pronto in cinque minuti.