Cucinare il pesce richiede spesso molto tempo e buone capacità in cucina. Se però nonostante tutto non riusciamo comunque a rinunciare al favoloso gusto del pesce, questa ricetta fa proprio al caso nostro. Davvero semplice e velocissimo, con questo piatto riusciremo a soddisfare e stupire tutti i membri della nostra famiglia. Prepariamo quindi un secondo piatto di pesce davvero prelibato pronto in appena 15 minuti, i gamberi gratinati al forno.

Ingredienti per questo secondo piatto rapido, ma d’effetto

Per i gamberi gratinati al forno per 4 persone abbiamo bisogno di:

1kg di gamberi;

40g di pangrattato;

3 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 limone;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

prezzemolo q.b..

Al posto dei gamberi possiamo usare anche i gamberoni o le mazzancolle. I pesci vanno bene sia freschi sia congelati. Il pepe nero è un ingrediente facoltativo.

Preparazione

Per preparare un secondo piatto di pesce davvero prelibato pronto in appena 15 minuti prima di tutto dedichiamoci alla pulizia dei gamberi. Iniziamo lasciando solo la coda, cioè dobbiamo togliere la testa, le zampette e il carapace. Con un piccolo coltello appuntito incidiamo il dorso per qualche millimetro ed eliminiamo anche il budello del gambero. Laviamo e asciughiamo i gamberi molto bene.

Mettiamoli quindi in un ciotola e aggiungiamo il sale, il pepe, il prezzemolo precedentemente tritato, quasi tutto l’olio e il succo di mezzo limone. L’altra metà del limone tagliamola a spicchi piccoli e uniamo anche questi, mescolando tutto assieme molto bene. Infine aggiungiamo quasi tutto il pangrattato e giriamo ancora una volta con cura. A questo punto mettiamo i gamberi su una teglia coperta da carta forno, facendo attenzione a non farli sovrapporre tra loro. Terminiamo aggiungendo l’olio e il pangrattato avanzati, quindi inforniamo in forno caldo ventilato per circa 10 minuti a 200 °C. I gamberi saranno pronti quando assumeranno una colorazione dorata.

I nostri gamberi gratinati al forno sono già pronti per essere mangiati e per riempire di gusto i nostri pasti!