Questo piatto è perfetto per una cena con amici ai quali si vuole offrire un secondo piatto diverso dal solito. Oggi proponiamo questo arrosto particolare: stiamo parlando del maiale al mirto, un secondo piatto dal sapore unico. La dolcezza della carne di maiale fa da contrasto al sapore amarognolo del mirto che le conferisce carattere. Per gustarlo al meglio, l’abbinamento ideale per questo piatto è un buon vino rosso intenso.

Ingredienti

a) 1,5 kg di capocollo di maiale;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 200 ml di liquore al mirto;

c) 100 gr. di indivia;

d) 100 gr. di finocchi;

e) 100 gr. di carote;

f) 3 spicchi d’aglio;

g) 50 gr. di olio evo;

h) 3 rametti di mirto;

i) sale q.b.;

l) pepe q.b..

Preparazione del maiale al mirto

Far scaldare il forno a 200 gradi ventilato. Legare il capocollo di maiale con uno spago facendo dei giri sia in senso orizzontale, sia in verticale. Ungere una teglia da forno con l’olio extravergine d’oliva. Nel frattempo, massaggiare la carne con olio, sale e pepe per insaporirla. Adagiarla nella teglia da forno e farla cuocere per 20 minuti. Girarla più volte in maniera che si colori uniformemente. Quando si formerà una crosticina dorata sulla carne, bagnarla con 100 ml. di mirto e aggiungere l’aglio schiacciato con la buccia e un rametto di mirto. Infornare nuovamente abbassando la temperatura del forno a 180 gradi. Far cuocere la carne per altri 90 minuti ricordandosi di girarlo di tanto in tanto e aggiungendo il mirto che resta. Togliere la carne dalla teglia ed avvolgerla nella carta d’alluminio per farla riposare 10 minuti.

Nel frattempo, togliere il rametto di mirto, gli spicchi d’aglio e filtrare il fondo di cottura con l’aiuto di un colino. Pulire le verdure e lavarle bene, tagliarle a spicchi ed asciugarle con carta assorbente. Mettere in una ciotolina il sale, il pepe, un paio di cucchiai di fondo di cottura e olio extravergine, sbattere bene con una forchetta fino ad ottenere una salsina. Liberare la carne dalla carta d’alluminio e tagliare lo spago che la legava. Per servire un secondo piatto dal sapore unico, tagliarlo a fettine e adagiarlo su un piatto da portata con la salsina, le verdure e due rametti di mirto.