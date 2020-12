Si avvicina Capodanno, anche se quest’anno sarà diverso e, forse, un pò sottotono, nessun DPCM nega la possibilità di preparare un cenone con i fiocchi per la famiglia.

La ricetta che verrà proposta ha come protagoniste le seppie che, abbinate ai piselli, daranno vita a una ricetta facile da preparare e sfiziosa che piacerà a tutti. Questo secondo piatto, infatti, lascerà tutti senza parole.

Le seppie fanno parte della famiglia dei molluschi e sono famose per le loro carni tenerissime, più di quelle dei polpi.

Quando si acquistano le seppie è importante chiedere al pescivendolo il luogo in cui sono state pescate perché ne esistono di due specie.

Le seppie pescate nell’Oceano Atlantico avranno un sapore diverso rispetto a quelle pescate nel Mar Mediterraneo.

In ogni caso, entrambe le tipologie sono perfette per preparare questa ricetta.

Un secondo piatto completo, sfizioso e veloce da preparare per il cenone di Capodanno che lascerà tutti senza parole.

Ingredienti per sei persone

a) 2 kg di seppie fresche;

b) 500 grammi di piselli;

c) 450 grammi di passata di pomodoro;

d) due cipolle;

e) un bicchiere di vino bianco;

f) olio evo;

g) prezzemolo, quanto basta;

h) sale, quanto basta;

i) pepe, quanto basta.

Preparazione

Prima di dare il via alla preparazione bisognerà pulire e sviscerare le seppie fresche. Dopo averle passate sotto l’acqua corrente, per rimuovere qualsiasi residuo, bisognerà tagliarle ad anelli e lasciarle da parte.

Passando ad occuparsi della cipolla e del prezzemolo, sarà, per prima cosa, necessario lavare il tutto e tritarlo in modo grossolano. Dopo averlo tritato bisognerà trasferirlo in una padella con olio evo e, a fiamma moderata, fare cuocere fino a quando la cipolla non risulterà dorata.

A questo punto, si sarà pronti per aggiungere le seppie e del vino bianco sempre mescolando tutti gli ingredienti. Lasciare passare alcuni minuti e aggiungere i piselli continuando a cuocere per circa dieci minuti, dopo i quali andrà unita la passata di pomodoro.

Il tutto andrà fatto cuocere per ulteriori venti minuti salando e pepando a piacimento. Una volta pronto sarà perfetto per essere servito caldo.

Nel caso in cui si fosse intolleranti al pomodoro, è possibile preparare la ricetta omettendo la passata per una preparazione in bianco.

Le seppie, poi, potranno essere conservate in frigo per un giorno o congelate. Per altre ricette a base di seppie si consiglia la lettura di questo articolo.