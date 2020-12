Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stanchi di cucinare sempre le solite pietanze? Voglia di qualcosa di nuovo e sfizioso ma non troppo elaborato? Ecco un secondo veloce per cui impazziranno grandi e piccini: gli spiedini di pollo ai corn flakes. Un piatto versatile che si presta tanto come secondo quanto come finger food.

Che si tratti di un apericena con gli amici o del pranzo dei bimbi, il successo è assicurato! Gli spiedini si possono servire accompagnati da ketchup, maionese o altra salsa per renderli ancor più appetitosi.

Ingredienti

600 gr di petto di pollo;

100 gr di corn flakes;

100 gr di patatine in busta;

170 gr di maionese;

1 cucchiaio senape;

q.b. sale.

Preparazione di questo sfizioso secondo

Preparare il petto di pollo, liberandolo dai nervetti e tagliandolo a pezzi di media grandezza. Sciacquarlo e tamponarlo con carta assorbente. Mettere la maionese in un piatto e mischiarla con un cucchiaio di senape.

A questo punto bisogna preparare l’involucro che avvolgerà i nostri bocconcini di pollo. Porre i corn flakes e le patatine in una busta per alimenti. Frantumare il tutto con un matterello o un batticarne, ma fare in modo che non si polverizzino. I pezzetti sotto i denti saranno il tocco in più, renderanno gli spiedini ancora più sfiziosi e croccanti.

Rotolare, uno alla volta, i bocconcini di pollo nella salsa di senape e maionese, dopodiché ripetere l’operazione nel trito di corn flakes e patatine. Quindi infilzare con lo spiedino almeno 3 bocconcini e infornare a 180° per una ventina di minuti. Una volta che si saranno dorati, gli spiedini sono pronti.

È chiaro che non si tratta di un piatto proprio calibrato per la dieta, ma ogni tanto è giusto lasciar che il nostro corpo esulti! Sarà un secondo per cui impazziranno grandi e piccini!

Potrebbe essere anche presentato in un buffet, magari sotto forma di pepite e accompagnato con delle chips di bucce di patata speziate o dei peperoni a sorpresa, gli ospiti apprezzeranno, provare per credere!