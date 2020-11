Il periodo di festa si avvicina e, durante questi momenti, è bello poter presentare delle nuove ricette gustose. Soprattutto adesso che non si può uscire molto, il tempo per cucinare è diventato tantissimo. Perciò ci si può dedicare alla creazione di nuovi piatti. E se si è nuovi ai fornelli e si sta ancora cercando di imparare, ci sono delle ricette davvero formidabili che non mettono in difficoltà. Come quella che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi. E, allora, ecco un secondo gustoso, ricco di proteine ed economico facilissimo da preparare.

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Dato che ora cene affollate e feste non sono concesse, proponiamo una ricetta per le famiglie. Perciò, questi ingredienti sono pensati per una tavolata di 4 persone:

– 1 kg di alette di pollo

– pan grattato

– sale

– olio extravergine di oliva

– rosmarino (se possibile, già tritato)

Come realizzare questa gustosa ricetta

La prima cosa da fare è dividere le ali di pollo, in modo che risultino tutte uguali tra di loro. Questo andrà fatto a meno che le alette non siano già piuttosto piccole. In quel caso, basterà lasciarle così come sono. Successivamente, bisognerà aggiungere un po’ di olio di oliva e massaggiare la carne, così da ricoprirla completamente. Poi andrà versato del pan grattato in una ciotola con un po’ di sale e di rosmarino tritato. Adesso è il momento di panare le alette, che andranno poi adagiate su una teglia con della carta da forno. E ora è il momento di infornarle. 180° per la prima cottura saranno perfette. Dopo una mezz’ora, bisognerà lasciare le alette ancora nel forno per 10 minuti, ma questa volta con la funzione grill e a 200°. Ed ecco un secondo gustoso, ricco di proteine ed economico facilissimo da preparare! Lo ameranno tutti.

