Ci si è annoiati dai soliti secondi? Ci vorrebbe qualcosa di diverso, ma non troppo elaborato?

Ecco qui un secondo economico, facile e sfizioso, le crêpes di mortadella al sugo. Una ricetta gustosa che richiede una preparazione di pochi minuti ma che di certo sarà apprezzata da tutti.

Il sapore della mortadella si fonde perfettamente con quello della ricotta, e la mozzarella che fila contribuirà a rendere il piatto più goloso.

Ingredienti

4 fette di mortadella;

200 gr di ricotta;

4 cucchiai di parmigiano;

100 gr di mozzarella a dadini;

1 uovo;

3/4 foglioline di basilico;

1 barattolo di polpa di pomodoro;

parmigiano;

pecorino;

b. sale;

b. pepe;

olio evo.

Preparazione delle crêpes

Mettere l’uovo in una ciotola piuttosto grande, sbatterlo con una forchetta. Aggiungere sale, pepe e parmigiano. Un cucchiaio alla volta incorporarvi anche la ricotta e il pan grattato fin quando gli ingredienti non risulteranno ben amalgamati.

A questo punto stendere una fetta di mortadella su di un piatto. Riporvi nel centro un paio di cucchiai di farcia, aggiungere un altro pizzico di parmigiano e qualche tocchetto di mozzarella. Formare un rotolino e ripetere la procedura appena descritta con i restanti ingredienti.

Una volta preparati i rotolini, prendere una padella antiaderente e soffriggervi un aglio. Quando avrà raggiunto la doratura, aggiungervi la polpa di pomodoro e il basilico spezzettato e lasciare in cottura per cinque minuti circa.

A questo punto posizionare i rotolini di mortadella in padella e lasciarli rosolare per 5/6 minuti, per dare il tempo alla mozzarella di sciogliersi, girandoli con delicatezza se è necessario.

Et voilà! Come promesso: in pochi minuti un secondo, facile, economico e sfizioso, le crêpes di mortadella al sugo, è pronto! Si consiglia di accompagnarlo con un buon bicchiere di vino rosso.

Le crêpes di mortadella sono una simpatica alternativa ai secondi tradizionali che sarà gradita anche ai bambini. Buon appetito!