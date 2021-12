Il cenone di Capodanno è vicino e chi deve cucinare sta pensando a che cosa potrebbe fare. Possiamo lanciarci su qualche grande classico oppure fare qualcosa di inaspettato.

Oggi proviamo a dare un consiglio per sorprendere i commensali. Allo stesso tempo la ricetta che indichiamo non è troppo difficile e anche chi non è esperto dovrebbe riuscire a prepararla. Ecco, dunque, un secondo di pesce facile e originale per un cenone di Capodanno da ricordare.

Ingredienti

Quest’anno proviamo a cucinare un’ottima zuppa di pesce. Questo è ciò di cui avremo bisogno:

12 gamberi crudi, sgusciati;

250 grammi di filetto di pesce bianco, tagliato a fettine;

20 cozze;

700 millilitri di brodo di pesce;

3 cucchiai di aceto;

2 cucchiai di olio d’oliva;

30 grammi di burro;

5 spicchi d’aglio, tritati;

mezza cipolla tritata;

1 gambo di sedano tritato;

100 millilitri di vino bianco;

1 cucchiaino di peperoncino tritato;

1 cucchiaino di origano secco;

400 grammi di pomodori tritati;

1 cucchiaino di sale;

1 cucchiaio di zucchero;

alcune fette di pane;

1 spicchio d’aglio;

pepe verde;

pepe nero;

olio d’oliva;

una piccola manciata di prezzemolo fresco tritato.

Iniziamo ora la preparazione.

Togliamo le teste e i gusci dai gamberi, lasciando attaccata la coda. Facciamo sobbollire le teste e i gusci nel brodo per 20 minuti, poi scoliamo tutto. Mettiamo da parte il brodo e lasciamo i gamberi da un’altra parte, li aggiungeremo più tardi.

Ora portiamo ad ebollizione l’aceto e lo zucchero in un pentolino e facciamo sobbollire riducendoli, fino a quando ne resteranno solo due cucchiaini. Mettiamo poi da parte.

Ora scaldiamo l’olio d’oliva e il burro in una grande casseruola, aggiungiamo l’aglio, la cipolla, il sedano e il pepe verde, quindi soffriggiamo per 6-7 minuti a fuoco medio-basso.

Aggiungiamo il vino bianco, il sale, il pepe nero, i fiocchi di peperoncino e i pomodori. Qui versiamo il brodo di pesce e la riduzione di aceto. Cuociamo a fuoco lento per 30 minuti, aggiungendo l’origano per gli ultimi 4-5 minuti.

Per finire, aggiungiamo i gamberi, il pesce bianco, e le cozze. Poi mettiamo un coperchio sulla padella e cuociamo per 5 minuti. Spegniamo la fiamma e siamo pronti ad impiattare.

Per servire, consigliamo di tostare le fette di pane, metterle in un piatto fondo e poi rovesciare un po’ di zuppa su ciascuna fetta. Concludiamo aggiungendo un po’ di prezzemolo fresco.

