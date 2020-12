Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La preparazione di questa pietanza di classe a base di pesce, facile da eseguire sarà una goduria per il palato da leccarsi i baffi. Oggi questa tipologia di pesce fresco o surgelato è reperibile molto facilmente e nessuno dovrebbe rinunciare a questo piacere gastronomico.

Il pesce protagonista di questa ricetta sono gli scampi cotti al gratin. Una preparazione al forno con funghi, pomodori e parmigiano, di gusto particolarmente mediterraneo.

Ingredienti per 4 persone

32 scampi non sgusciati anche surgelati

un litro di acqua

sale

prezzemolo

150 g di funghi champignons freschi

40 g di burro

pepe bianco

due piccole cipolle

300 g di pomodori

4 cucchiai di olio EVO

mezzo cucchiaino di prezzemolo tritato

due cucchiai di succo di pomodoro

25 g di parmigiano grattugiato

400 g circa di pangrattato

Un secondo di pesce di classe da leccarsi i baffi

Procedimento

Portare ad ebollizione l’acqua con un po’ di sale e mettere un po’ di prezzemolo nell’acqua insieme agli scampi passati sotto l’acqua corrente velocemente. Far cuocere gli scampi per 5 minuti poi scolarli e lasciarli raffreddare. Sgusciare gli scampi eliminando il filino nero dell’intestino.

Successivamente pulire i funghi champignons e tagliarli a fettine, metteteli in padella con il burro sciolto e far rosolare per 5 minuti poi aggiungere sale e pepe.

Ungere una pirofila con i bordi bassi con margarina e riempirla con i funghi e gli scampi alternandoli. Tritare finemente le cipolle e unire l’aglio schiacciato con un po’ di sale. Quando sia l’aglio che le cipolle sono leggermente indorate spegnere e mettere da parte.

Scottare i pomodori in acqua bollente, pelarli e dividerli a quarti e tagliuzzare la polpa dopo aver scartato i semi. A questo punto aggiungere la polpa di pomodoro alla cipolla e all’aglio e far cuocere il sugo per 5 minuti coperto.

Poi aggiungere il succo di pomodoro e versare il tutto sui funghi e sugli scampi. Tritare il restante prezzemolo e mescolarlo in una ciotola con il formaggio grattugiato e il pangrattato e cospargete il tutto sugli scampi.

Infine versare un filo d’olio e mettete la pirofila in forno sul ripiano centrale a forno già caldo. Lasciare gratinare gli scampi per circa 10 minuti a 240°C e sfornarli e servite nello stesso recipiente di cottura.

