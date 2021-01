Con queste giornate fredde quando siamo a casa cerchiamo qualcosa che ci riscaldi e ci tiri su. Questo qualcosa a volte si può trovare in cucina preparando qualcosa di adatto e particolarmente buono. Proponiamo infatti un secondo caldo e filante con i bocconcini di pollo e mozzarella. Questo è un piatto facile e veloce da preparare ed è anche economico. Con il suo aspetto gustoso e il suo calore scalderà e ravviverà la nostra cena migliorandoci la serata. Andiamo a vedere cosa ci serve e come si procede per realizzare questa fantastica pietanza.

Ingredienti

350g di pollo;

10/12 pomodorini;

5 cucchiai di olio;

4 cucchiai di farine;

origano quanto basta;

sale quanto basta;

150g di mozzarella.

Procedimento

Iniziamo prendendo il petto o la coscia di pollo che abbiamo comprato e tagliamoli a cubetti. Questi poi vanno infarinati omogeneamente con la quantità di farina che abbiamo indicato. Prendiamo la mozzarella e tagliamola a fettine sottili o anche questa a cubetti ma molto piccoli. Mettiamola da parte perché ci servirà in un secondo momento. Successivamente prendiamo una padella sufficientemente grande e versiamoci 4 cucchiai d’olio. Inoltre spargiamo un po’ di sale grosso che insaporirà la carne. Lasciamo riscaldare l’olio e quando sarà pronto aggiungiamo i cubetti di pollo infarinati. A questo punto li facciamo cuocere a fiamma alta fino a farli d’orare girandoli spesso.

Arrivati al punto di cottura giusto aggiungiamo omogeneamente la mozzarella e successivamente diamo una spolverata di origano. Abbassiamo la fiamma al minimo e copriamo la padella con un coperchio. Lasciamo quindi cuocere per altri 5 minuti per fare sciogliere la mozzarella. Infine versiamo l’ultimo cucchiaio d’olio a crudo. Ed ecco pronto un secondo caldo e filante con i bocconcini di pollo e mozzarella. Per gustarli al meglio anche con gli occhi consigliamo di servirli una ciotola come quella per la trippa alla romana.