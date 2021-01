La zucca, ortaggio colorato e ricco di proprietà benefiche per l’organismo, è perfetta per sbizzarrirsi in molteplici ricette diverse tra loro.

Questo ortaggio, presente in tutte le cucine durante la stagione fredda, è perfetto per essere preparato insieme al tonno per creare delle polpette super deliziose.

Si tratta di un piatto semplicissimo da preparare e molto veloce, perfetto per fare un figurone con parenti e amici durante una cena o un pranzo.

Tra tutti i modi in cui possono essere preparate le polpette questa forse è la più veloce e leggera, si tratta infatti di un piatto cotto al forno e non fritto.

È, quindi, un piatto molto consigliato anche per coloro che sono a dieta.

Perfetto da servire in tavola come secondo ma anche come aperitivo. In ogni caso non deluderanno le aspettative.

Un secondo a base di zucca leggero ma ricco di sapore pronto in pochissimi minuti.

Ingredienti per quattro persone

a) 400 grammi di zucca;

b) 300 grammi di tonno al naturale;

c) due uova;

d) 200 grammi di parmigiano;

e) pangrattato, quanto basta;

f) pepe, quanto basta.

Preparazione

Preparare un secondo a base di zucca ricco di sapore e pronto in pochissimi minuti si rivelerà davvero un gioco da ragazzi.

Innanzitutto bisognerà prendere la zucca, lavarla sotto l’acqua fredda per eliminare eventuali residui di terra e sbucciarla.

La zucca andrà tagliata a fette di mezzo centimetro di spessore e cotta in forno statico per circa mezz’ora a 200 gradi.

Una volta cotta e lasciata alcuni minuti a raffreddare bisognerà prendere la polpa e strizzarla in una ciotola insieme al tonno e al pangrattato.

Il tonno, prima di essere aggiunto alla zucca nella ciotola, dovrà essere sgocciolato.

Al composto di zucca e tonno dovranno, poi, essere aggiunte sia le uova che il formaggio grattugiato.

Il tutto dovrà, poi, essere mescolato con un cucchiaio, pepato a piacimento e suddiviso in palline che formeranno le polpette.

Le polpette, prima di essere messe in forno, andranno ancora passate nel pangrattato.

Dopo averle impanate bisognerà disporle in una teglia ricoperta da carta da forno.

Andranno cotte in forno ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti.

A questo punto le polpette sono pronte per essere servite belle calde.

Potranno essere conservate in frigorifero per qualche giorno in un contenitore ben chiuso.

Ecco, dunque, come realizzare un secondo a base di zucca leggero ma ricco di sapore, pronto in pochissimi minuti.

