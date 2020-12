Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta gustosa con un ingrediente poco conosciuto. Queste cipolline non possono mai mancare su nessuna tavola lucana. Altrimenti non è Natale. Dal sapore deciso, stupiranno tutti gli ospiti.

Un saporito contorno da leccarsi i baffi con queste cipolline alla lucana

I lambagioni o lampascioni appartengono alla famiglia delle Liliaceae, che comprende anche aglio, cipolla e asparagi. Non sono molto conosciuti, ma crescono spontaneamente in tutte le regioni mediterranee. Dalla forma a uovo, hanno un colore rosaceo. Vengono mangiate soprattutto ad insalata o sott’olio. Oppure come contorno ad un piatto di agnello arrosto. Oggi vedremo come prepararle in umido per servirle a tavola e stupire tutti.

Ingredienti

a) 200gr di lampascioni;

b) Uno spicchio d’aglio;

c) Prezzemolo;

d) 60gr di pomodorini;

e) 1 foglia d’alloro;

f) Peperoncino piccante;

g) Olio extra vergine d’oliva e sale q.b.

Procedimento

La cosa più importante per la riuscita del piatto è la pulizia dei lampascioni. Contrariamente alle cipolle o all’aglio, infatti, si trovano non ripuliti. Il bulbo sarà ricoperto di terra e radici. Quindi bisognerà avere molta cura nella preparazione.

Prendiamo i lampascioni, togliamo la parte delle radici e eliminiamo lo strato più esterno coperto di terra. Si sfoglieranno proprio come le cipolle. A questo punto le lasciamo immerse in una ciotola con dell’acqua per almeno 30 minuti.

Dopodiché prendiamo ogni cipollina e incidiamo sulla base una croce con il coltello. In questo modo si cuoceranno in maniera uniforme senza perdere la loro caratteristica forma a uovo.

Prendiamo un tegame e versiamo un po’ di olio e lo spicchio d’aglio. Quando l’aglio sarà imbiondito, aggiungiamo i pomodorini tagliati in modo grossolano. Lasciamo cuocere per qualche minuto e aggiungiamo il resto degli odori. Quindi prezzemolo, alloro e un po’ di peperoncino.

È il momento di aggiungere i lampascioni. Lasciamo cuocere una decina di minuti sul fornello. Dopo, trasferiamo il tutto in una terrina che andrà in forno. Qui i lampascioni termineranno la cottura, a 200° gradi per 20 minuti. Se dovessero asciugarsi troppo si può aggiungere un po’ d’acqua.

Ed ecco un saporito contorno da leccarsi i baffi, con queste cipolline alla lucana si stupiranno tutti gli ospiti. Sono un prodotto poco conosciuto ma squisito. In più sono ricchi di fibre e fanno bene all’intestino pigro.

Un altro piatto che non può mancare sulle tavole lucane a Natale è il panzerotto di castagne.