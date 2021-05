Gli spaghetti sono un formato di pasta molto amato dagli italiani e abbinati ai peperoni diventa un primo piatto sublime. Inoltre, è davvero semplice preparare un saporitissimo sugo a base di peperoni per condire degli spaghetti talmente gustosi che non mancherà la famosa scarpetta con il pane. Fare la scarpetta con il pane significa raccogliere l’ultimo sugo rimasto nel piatto con un pezzettino di pane per godere fino all’ultimo la pietanza.

Una ricetta molto semplice ma dal gusto intenso. I peperoni donano colore e allegria, ma non sempre sono digeribili. Esiste un sorprendente trucco per rendere i peperoni digeribili semplice e veloce per poi divertirsi a cucinarli con fantasiose ricette.

Per realizzare la ricetta degli spaghetti con il ragù di peperoni occorrono i seguenti ingredienti:

a) 350 grammi di spaghetti;

b) quattro peperoni rossi;

c) un cucchiaio di aceto di mele;

d) due cipolle;

e) cinque cucchiai di olio di oliva;

f) un cucchiaio di zucchero

g) sale e pepe quanto basta.

Preparazione

Lavare i peperoni asciugarli e avvolgerli in un foglio di alluminio. Riporli su teglia e cuocere in forno per circa 40 minuti a 200 gradi. Farli raffreddare e spellarli, poi tagliarli a listarelle.

Poi sbucciare le cipolle e affettarle a rondelle sottili. In una padella aggiungere l’olio e far rosolare le cipolle a fuoco basso per circa cinque minuti. Poi unite i peperoni, lo zucchero, l’aceto, salare e pepare a piacere. Cuocere per dieci minuiti a fuoco basso.

Cuocere gli spaghetti al dente in acqua salata e condirli con il ragù di peperoni. Disporli in un piatto da portato e spolverare una manciata di prezzemolo sminuzzato. Gli spaghetti al ragù di peperoni sono pronti per essere serviti.

