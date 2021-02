San Valentino è dietro l’angolo e quest’anno è più probabile che si festeggi tête-à-tête, ma in casa. Per ora i ristoranti sono chiusi a cena. Quindi, se non si vuole ordinare d’asporto bisogna rimboccarsi le maniche. Ecco un’idea per un risotto da preparare al nostro amato, senza troppi sforzi. Ma con il massimo risultato.

Un San Valentino speciale con questo facile risotto che stupirà il nostro partner

Il risotto è un piatto semplice, ma che spaventa molti per via dei tempi di cottura. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa spiegheremo passo per passo come realizzare un risotto perfetto. Un risotto alla crema di scampi.

Ingredienti per 2 persone:

180gr di riso;

450gr circa di scampi;

Un po’ di concentrato di pomodoro;

Un po’ di panna fresca (opzionale);

Mezzo spicchio d’aglio;

1 pomodorino;

Olio extravergine d’oliva;

Prezzemolo;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Per questa ricetta si possono usare sia scampi freschi che surgelati. Se si usano quelli surgelati, lasciarli scongelare prima sotto un po’ di acqua corrente fredda. Laviamo bene i nostri scampi e incidiamoli all’altezza della coda. Prendiamo una padella con un po’ di olio e lo spicchio d’aglio. Non appena soffriggerà aggiungiamo gli scampi. Li facciamo cuocere per qualche minuto, da entrambi i lati.

Dopodiché spegniamo e puliamoli per bene. Useremo le teste per fare un fumetto. Ne conserviamo 2 che ci serviranno per decorare il piatto. Per preparare il fumetto prendiamo una pentola con dell’acqua, un pomodorino e del prezzemolo. Aggiungiamo le teste degli scampi e facciamo bollire il tutto per una decina di minuti.

Per preparare il condimento prendiamo la polpa di scampo e la frulliamo. Insieme ad un cucchiaino di concentrato di pomodoro un po’ di sale, pepe e del prezzemolo tritato. Aggiungiamo poi o un po’ del nostro fumetto oppure un cucchiaino di panna fresca. E continuiamo a frullare per un altro minuto.

Non ci resta che preparare il riso

In una pentola dai bordi alti versiamo un cucchiaio di olio e lo spicchio d’aglio usato in precedenza. Lasciamo rosolare un minuto e aggiungiamo il riso. Lo lasciamo tostare finché i chicchi non saranno trasparenti. Ora è il momento di versare un mestolo del nostro fumetto e lasciarlo cuocere. Il segreto per preparare un buon risotto è mescolare continuamente. Man mano che il brodo di pesce si asciugherà aggiungiamone dell’altro. Fino a circa un minuto prima della cottura raccomandata per il nostro riso. Assaggiamo e quando è ancora al dente aggiungiamo la crema di scampi. Mantechiamo a fiamma bassa finché non sarà cremoso. E serviamo impiattando il riso con una testa di scampo che abbiamo conservato. E una pioggia di prezzemolo tritato.

Ed ecco qui come passare un San Valentino speciale con questo facile risotto che stupirà il nostro partner.

Un piatto semplice e gustoso, pronto in pochissimo tempo.

Approfondimento

