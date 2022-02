Si sta finalmente avvicinando il 14 febbraio, giorno protetto dal patrono dell’amore e degli innamorati. Questa volta però cade di lunedì e molti avranno organizzato un weekend romantico oppure preso un giorno di ferie per potersi dedicare con anima e corpo alla propria dolce metà. Come al solito, però, chi vive bene queste feste è chi è toccato dalla fortuna.

Ci sono infatti dei transiti nel cielo che possono dare manforte sull’amore ad alcuni nativi dello zodiaco. Infatti, sarà un San Valentino da urlo per questi segni che godranno della protezione di Marte e Venere e saranno letteralmente circondati da un’aura di magnetismo e seduzione. Scopriamo insieme quali sono e se noi o il nostro innamorato siamo fra quelli baciati dalla buona sorte.

Il segno più bistrattato che invece sta vivendo un buon periodo sentimentale

Il primo è sicuramente il segno più sensuale di tutti, che in queste occasioni tira fuori il suo meglio. Stiamo parlando dello Scorpione: generalmente questo archetipo gode di una brutta fama. Abbiamo già visto però che con la persona giusta questo è uno dei soggetti più fedeli di tutto lo zodiaco, al contrario di quest’altro segno che tutti adorano.

In particolare, lunedì sarà protetto dalle buone energie di Marte e Venere, pianeti che indicano la compatibilità sensuale e affettiva di una coppia. Infatti, il posizionamento di questi due pianeti all’interno di una sinastria può dirci molto sul feeling che c’è fra due persone. È possibile per lui porre delle basi per fare un salto più in là all’interno del proprio rapporto. Potrebbe quindi desiderare un figlio oppure un’ufficializzazione come un matrimonio.

Un San Valentino da urlo per questi segni zodiacali favoriti da Marte e Venere che sia single che in coppia faranno faville

Poi a dare il loro meglio sono anche Ariete e Capricorno. Il primo è noto per essere un soggetto passionale e in questo periodo è premiato nei rapporti sentimentali. Infatti, da questo punto di vista si sente forte e sicuro di avere dalla sua parte un’unione destinata a durare nel tempo. Il Capricorno invece, forse uno dei più calcolatori dello zodiaco, sta vivendo un trasporto che per lui non è molto comune, data la congiunzione fra Marte e Venere che avviene proprio nel suo segno. Per cui gli consigliamo di non cedere ai suoi soliti sospetti e di godersi questo bel periodo.

