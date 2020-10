Sicuramente cucinare è, per molti italiani, una vera passione. Purtroppo, però, la frenesia della vita di tutti i giorni ci allontana spesso dai nostri interessi. Il tempo a disposizione sembra sempre poco e le incombenze da sbrigare si sommano inesorabilmente. E le passioni aspettano, in un angolo, tempi migliori. Con questo articolo vogliamo sostenere la tua passione per i fornelli, anche se hai poco tempo a disposizione.

Infatti, ti basta un rotolo di pasta sfoglia e due ricette geniali salva tempo saranno pronte in un minuto. La Redazione di ProiezionidiBorsa fornisce spesso ai suoi Lettori consigli su ricette dal sicuro risultato in grado di stupire i tuoi ospiti. Qui, ad esempio, puoi leggere il procedimento per una perfetta piadina fatta in casa. Oggi, invece, sarà protagonista dei tuoi capolavori culinari un rotolo di pasta sfoglia reperibile in qualsiasi supermercato.

Cannoli-express

Hai voglia di cannoli fatti in casa o vuoi una merenda speciale per i tuoi bambini ma hai poco tempo per cucinare? Non preoccuparti, ti basta un rotolo di pasta sfoglia e due ricette geniali salva tempo te le suggeriamo noi. Quando andiamo a fare la spesa, aggiungere ai nostri acquisti un rotolo di pasta sfoglia rettangolare può esserci molto utile. Per preparare dei cannoli in meno di un minuto, dovremo solo arrotolare della carta da forno che ci servirà per dar loro la forma.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Dal nostro rettangolo di pasta sfoglia ricaviamo delle strisce larghe un paio di centimetri. La loro lunghezza corrisponderà al lato più corto del rettangolo. Arrotoliamo le strisce ottenute attorno al “sigaro” di carta da forno che abbiamo creato prima. Inforniamo a 200 °C finché i nostri cannoli saranno dorati al punto giusto. Una volta sfornati, farciamo con marmellata o con della crema al cioccolato. Ecco dei cannoli velocissimi e buoni da leccarsi i baffi!

Due cuori a merenda

Il rotolo di pasta sfoglia rettangolare sarà il protagonista anche di questa ricetta romantica e super veloce. Ci servirà solo un piccolo taglia- biscotti a forma di cuore per dare il giusto grado di romanticismo alla nostra merenda pomeridiana. Dal nostro rotolo di pasta sfoglia ricaviamo dei rettangoli più piccoli. Dal lato sinistro, con il taglia-biscotti, ricaveremo due buchi a forma di cuore. Nell’altro lato, invece, spalmiamo un sottile strato di marmellata. Ripieghiamo portando il lato con i cuori su quello contenente la marmellata. Sigilliamo il nostro quadrato aiutandoci con i rebbi di una forchetta. Li schiacceremo, infatti, lungo tutto il bordo in modo tale da chiuderlo bene. A questo punto non ci resta che infornare e, una volta cotto, gustarci il risultato. Magari dopo averlo cosparso con dello zucchero a velo.