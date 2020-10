Il succo di carota può essere un rituale del mattino per depurare e disintossicare il corpo. E questo perché la carota è nota per essere altamente nutriente con le sue vitamine. Alle quali si aggiungono pure gli antiossidanti ed i sali minerali. Il succo di carota a colazione è infatti un drink energetico naturale che migliora le funzioni del fegato. E che lo depura non solo dalla produzione eccessiva di bile, ma pure dagli accumuli di grasso.

Un rituale del mattino per depurare e disintossicare il corpo grazie al succo di carota

Il che significa che il succo di carota per il fegato è un rimedio naturale contro patologie come i calcoli. E come la steatosi epatica che è comunemente nota come fegato grasso. L’effetto depurativo del succo di carota, inoltre, passa pure attraverso un miglioramento della digestione.

Per esempio, bere succo di carota mezz’ora prima dei due pasti principali, ovverosia prima del pranzo e della cena, stimola infatti la produzione di succhi gastrici. Con benefici sulla digestione ed evitando così fastidi come i bruciori di stomaco. In quanto il succo di carota è in grado di agevolare in maniera naturale l’assorbimento dei nutrienti.

Succo di carota con zenzero per rafforzare l’azione depurativa e disintossicante

Con il succo di carota è possibile quindi fare un vero e proprio pieno di salute con un apporto calorico che è molto basso e pari ad appena 41 calorie ogni 100 grammi. Ed è tra l’altro inferiore alle calorie, a parità di quantità, del succo d’arancia. Inoltre, per rafforzare l’azione depurativa e disintossicante, a colazione il succo di carota si può preparare pure aggiungendo un pizzico di zenzero.

Come rimedio naturale, la carota è nota pure per migliorare la vista e, grazie al betacarotene, per contrastare e per rallentare l’invecchiamento cellulare. E questo grazie alla stimolazione della produzione di collagene. Che è la sostanza proteica che garantisce il mantenimento di una pelle idratata ed elastica.