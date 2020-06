Si è giunti su livelli di prezzo che rappresentano obiettivi importanti per il rimbalzo iniziato dai minimi di marzo. Ora cosa ci attende? Subito nuovi rialzi oppure una fase di assestamento o addirittura un massimo di periodo propedeutico a nuovi forti ribassi?

A parer nostro un ritracciamento dei mercati potrebbe dare spinta a nuovi rialzi di medio periodo. In poche parole non attendiamo forti ribassi nei prossimi 15/30 giorni ma ritracciamenti propedeutici a nuovi rialzi. Come sempre poi ci regoleremo di conseguenza.

Andiamo subito a riguardare il nostro frattale di previsione annuale per le Borse americane (le altre sono correlate con probabilità del 76% ca) per capire sia lo stato dei luoghi che la possibile direzione futura.

Frattale annuale su scala settimanale per i mercati azionari americani

Siamo alla settimana n.23

Dovremmo aver lasciato alle spalle la fase più negativa per l’anno in corso e dinanzi a a noi dovrebbero profilarsi rialzi fino alla fine dell’anno e, a seguire fino al luglio 2021. Le probabilità per nuovi ribassi si intravedono fra il luglio 2021 e ottobre 2022/marzo 2023.

Come al solito si procederà per step ma questa è la mappa che porteremo avanti nei prossimi mesi. Si capirà poi di volta in volta dove questo scenario potrebbe subire modifica o meno.

A questo punto la direzione e i prossimi obiettivi dovrebbero essere i massimi annuali per tutti i mercati considerati da raggiungere nei prossimi 1/3 mesi.

Qual è la migliore strategia di investimento da seguire adesso?

Molti ragionano al raggiungimento di obiettivi. In realtà il raggiungimento di un prezzo non è giocoforza un elemento di inversione. e quindi il miglior approccio sarà quello di proteggere le operazioni rialziste in corso alzando gli stop profit di volta in volta.

Il segnale in questo momento e per tutta la successiva settimana è il seguente:

mantenere le posizioni fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore ai seguenti livelli

Dax Future

11.624

Eurostoxx Future

3.048

Ftse Mib Future

18.210

S&P 500

3.031

Si procederà per step.