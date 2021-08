Una ricetta di transito che ci proietta alla stagione autunnale attraverso il gusto degli ultimi prodotti della stagione estiva. Parliamo oggi del risotto con melanzane e pancetta, un piatto gustoso che conquisterà i palati di familiari e ospiti. Il trucchetto per un gusto saporitissimo è quello tipico di ogni risotto, cioè una buona mantecatura, al punto giusto e la cremosità. Si tratta di una ricetta sfiziosa e gustosissima che si organizza in 10 minuti e si cucina in mezz’ora circa. La pancetta conferisce quel tocco deciso, che appunto ci proietta verso l’imminente stagione più fresca in cui i sapori iniziano a cambiare proprio per cedere il passo a gusti più carichi. Importante utilizzare ingredienti freschissimi e non dimenticare la spolverata di parmigiano finale.

Ingredienti per 4 persone:

2 melenzane medie;

80 gr di pancetta dolce;

360 gr di riso (per risotti);

2 cipollotti;

1 litro di brodo vegetale;

del basilico fresco;

olio extravergine di oliva;

40 gr di parmigiano reggiano.

sale q.b.

Un risotto senza burro con ortaggio di stagione che conquista tutti dopo ogni forchettata

Per la preparazione tagliamo le melanzane a cubetti e le lasciamo per una mezz’oretta nel colapasta con una spolverata leggera di sale. Servirà a scaricare qualche goccia dal sapore amarognolo. Subito dopo le sciacquiamo, strizziamo e asciughiamo. Intanto tagliamo a rondelle sottili i due cipollotti e tagliamo la pancetta a dadini. A parte prepariamo un comunissimo brodo vegetale e portiamo a bollore.

La mantecatura del risotto

Per questa ricetta in particolare e per la giusta combinazione degli ingredienti principali, la mantecatura è fondamentale. Dovrà essere perfetta e non dobbiamo eccedere nei tempi. Poniamo un filo d’olio in una padella ampia e antiaderente con bordo alto. Facciamo rosolare la pancetta per massimo 2 minuti con fuoco medio; uniamo i cipollotti e lasciamo appassire per altri 2-3 minuti avendo cura di abbassare la fiamma. A questo punto uniamo i cubetti di melanzana e lasciamo insaporire per 1-2 minuti.

Il riso

Per un risotto senza burro con ortaggio di stagione che conquista tutti dopo ogni forchettata dobbiamo proseguire con precisione. Versiamo infatti il risotto nella padella. Lasciamo tostare due minuti al massimo e procediamo la cottura versando di tanto in tanto un mestolo di brodo vegetale come facciamo di consueto nella preparazione dei risotti.

Appena è pronto aggiungiamo il parmigiano, mescoliamo e lasciare mantecare per qualche minuto. Uniamo il basilico e serviamo. Sarà delizioso per un ultimo assaggio d’estate con tutta la freschezza delle melanzane. Suggeriamo anche un’altra ricetta imperdibile e gustosissima per salutare la rovente estate che si avvia al traguardo.