Tutti noi vorremmo presentare sempre dei nuovi piatti a cena per lasciare tutti gli ospiti stupiti. È davvero gradevole cenare con degli amici, infatti, e ogni settimana offrire loro una ricetta diversa che possano apprezzare. Ed è anche più divertente per noi tentare nuovi piatti in cucina! Dunque noi Esperti di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre un piatto perfetto per questo periodo e davvero gustoso.

Ed ecco allora la ricetta per realizzare un risotto invernale perfetto per lasciare stupiti tutti i commensali.

L’occorrente per cucinare il risotto radicchio e pancetta

Per preparare questo delizioso risotto, ci serviranno:

320 gr di riso

400 gr di radicchio

1 l di brodo vegetale

30 ml di olio extravergine di oliva

80 ml di vino rosso

50 gr di scalogno

Pepe nero

3 rametti di timo

Sale

Quali sono i passaggi da seguire

La prima cosa su cui ci concentreremo è il brodo vegetale. Tagliamo quindi il radicchio in fettine sottili, stando attenti a rimuovere prima la parte bianca. Ora versiamo in una padella ampia olio e scalogno e facciamo soffriggere a fuoco lento, mischiando gli ingredienti ogni tanto. Versiamo poi un mestolo di brodo vegetale e successivamente la pancetta, anch’essa tagliata a fettine sottili. Facciamola cuocere per circa 2 minuti e poi versiamo il riso, continuando a mescolare il tutto. Quando i chicchi saranno più o meno trasparenti, allora dovremo sfumare con il vino rosso e, quando quest’ultimo sarà completamente evaporato, potremo aggiungere il resto del brodo un po’ alla volta.

Ora facciamo cuocere per circa 15 minuti e poi aggiungiamo del pepe in base al nostro gusto. Mettiamo il tutto nel piatto e aggiungiamo i rametti di timo per dare un tocco in più al piatto!

Perciò ora siamo pronti a realizzare un risotto invernale perfetto per lasciare stupiti tutti i commensali! Sarà perfetto per qualsiasi occasione!

