Il Natale si avvicina, e bisogna iniziare a pensare al menù da proporre. Ovviamente, questo 25 dicembre sarà molto diverso dagli scorsi anni. Infatti, non ci sarà la possibilità di trascorrere le festività con tutti i cari, in quanto la situazione d’emergenza sanitaria non lo permette. Ma nonostante ciò, non bisogna buttarsi giù. Anzi, è proprio ora che ci si deve rimboccare le maniche per far sì che questo Natale sia comunque unico e speciale. Sperimentare in cucina in questo caso è fondamentale. E se si passeranno le feste solo con i propri conviventi, questa ricetta sarà comunque perfetta! Dunque, ecco un risotto ideale per un pranzo natalizio o per trascorrere una cena diversa in famiglia

Ecco gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per 4 persone sono i seguenti:

300 gr di riso;

80 gr di castelmagno grattugiato;

1 l di brodo vegetale;

1 cipolla;

50 gr di nocciole intere;

35 gr di burro;

sale;

pepe bianco;

olio extravergine di oliva;

castelmagno 20 g.

Come preparare il risotto con castelmagno e nocciole in poche e semplici mosse

La prima cosa da cui partire sarà la cipolla. Bisognerà, infatti, tritarla e farla appassire in un tegame, in cui precedentemente sono stati versati olio e burro. Il tutto andrà tenuto su fiamma bassa per circa un quarto d’ora. Trascorso il tempo necessario, sarà il momento di versare in pentola il riso, mescolando una volta al minuto. Poi, andranno versati 3 mestoli di brodo, aggiungendolo poco alla volta.

Nell’attesa, si potranno mettere le nocciole in una teglia, per farle tostare in forno a 200°. Dovranno cuocere fino a che non saranno abbastanza croccanti. Successivamente, andranno tritate.

Quando il riso sarà cotto, si potrà aggiungere per prima cosa il castelmagno grattugiato, per poi far mantecare il tutto con un po’ di burro. Dopo aver impiattato, il riso andrà ricoperto dalle nocciole tostate e dai 20 gr di castelmagno rimasti. E quindi, ecco un risotto ideale per un pranzo natalizio o per trascorrere una cena diversa in famiglia. Una vera e propria delizia!

