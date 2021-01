Gustoso e dietetico, il risotto proposto dal Team di buongustai della famiglia di ProiezionidiBorsa farà impazzire tutti in poche mosse. Colorato e genuino, il cavolfiore viola è l’alimento principe della ricetta. Tale verdura è ricca di proprietà ed è povera di grassi. Come succede anche per la frutta e le altre verdure dalle sfumature del blu e del violetto, anche il cavolfiore viola possiede nutrienti preziosi. Un esempio è caratterizzato dalle antocianine, ovvero pigmenti che colorano di rosso e blu certi alimenti di origine vegetale e che hanno proprietà antinfiammatorie, antiaggreganti piastriniche, di protezione del microcircolo e antiossidanti.

Dunque, preparare un risotto con il cavolfiore viola non solo farà fare bella figura per l’insolito colore ma corrisponderà anche ad una fonte nutritiva importante. Di seguito, tutto l’occorrente per uno squisito risotto per 4 persone.

Ingredienti

a) 320 g di riso;

b) 1 cavolfiore viola;

c) mezzo litro di brodo vegetale;

d) mezza cipolla;

e) parmigiano grattugiato q.b.;

f) olio di oliva extra vergine e sale q.b.;

g) 4 rametti di rosmarino.

Un risotto come non si era mai visto sorprenderà gli ospiti in poche mosse, da provare!

Per realizzare il risotto in pochi minuti, basterà lavare e pulire il cavolfiore. Eliminare i gambi. Inserire il cavolfiore in una ciotola e frullarne i 3/4 con un frullatore ad immersione. Aggiungere un po’ d’acqua fredda e un filo d’olio per formare una cremina saporita e vellutata. Tagliare a listarelle il cavolfiore avanzato e lasciarlo da parte.

Successivamente, in una pentola far bollire il brodo vegetale. Intanto, in una padella, far scaldare un filo d’olio e rosolare la cipolla tagliata finemente. Dopo un paio di minuti, aggiungere il cavolfiore tagliato a listarelle e poi anche il riso. A poco a poco versare il brodo al riso. Far cuocere per circa 20 minuti ed infine, aggiungere la crema di cavolfiore. Unire agli ingredienti anche un pizzico di sale, il parmigiano grattugiato e mantecare il tutto per qualche minuto.

A questo punto il risotto è pronto, impiattare e decorare con un rametto di rosmarino in ciascun piatto ed il gioco è fatto.

