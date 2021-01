Il tanto atteso 2021 è ormai giunto tra noi. Con il mese di gennaio, si parte alla ricerca di una tranquillità mentale ma anche fisica che possa accompagnarci per tutto l’anno. La parola d’ordine, che scatta subito dopo i grandi pranzi e gli interminabili cenoni delle festività natalizie, è decisamente depurarsi! Dimenticare in fretta le ricche pietanze delle feste e dedicarsi a ricaricare in modo sano il nostro organismo.

Ed ecco che la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori un primo piatto buono da leccarsi i baffi ma allo stesso tempo, nutriente, con poche calorie e ricco di proprietà grazie al radicchio. Di seguito tutto l’occorrente per un risotto buono da leccarsi i baffi.

Ingredienti per 4 persone

a) 320 g di riso integrale;

b) 350 g di radicchio rosso;

c) 600 ml di brodo vegetale caldo;

d) 1 cipolla non molto grande;

e) 2 cucchiai di olio extravergine;

f) formaggio parmigiano q.b.

Un risotto buono, veloce e utile per depurarsi dopo le feste. Procedimento

Innanzitutto tritare finemente la cipolla e inserirla in una padella con un filo d’olio. Far soffriggere per qualche minuto. Aggiungere il riso e lasciarlo tostare a fiamma bassa. Sfumare con un po’ acqua. A questo punto, tagliare a pezzetti il radicchio, precedentemente lavato e pulito. Unire il radicchio al riso. Successivamente, far cuocere versando a poco a poco il brodo vegetale. Infine, quando il riso sarà cotto, impiattare e spolverare con un velo di parmigiano per arricchire il piatto con sostanza e sapore. Ed ecco che dopo pochi minuti il risotto light al radicchio sarà pronto per essere gustato senza sensi di colpa.

