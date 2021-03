Arriva la primavera e siamo tutti interessati a cercare qualche rimedio utile contro le allergie. Non bisogna andare molto lontano per trovare un rimedio efficace perché probabilmente è già nella dispensa di casa. Ecco allora un rimedio verde che ci permette di creare una barriera efficace contro le allergie.

Come si scatena un’allergia

Nel periodo primaverile è facile che cominciamo ad avvertire i primi segni di allergie dovuti anche alla grande quantità di pollini che circola nell’aria. Quando alcune sostanze entrano nel corpo, questo si difende producendo istamina, che dona i classici sintomi di prurito, tosse, naso chiuso ed asma. Per aiutare il corpo a gestire meglio le allergie abbiamo a disposizione alcuni rimedi sia farmaceutici sia “verdi” di origine naturale.

Il tè verde una bevanda miracolosa

Fra i rimedi naturali brilla per la sua efficacia il tè verde. Negli ultimi anni il tè verde è una bevanda che si diffonde sempre di più in Occidente. Fra i paesi orientali se ne fa largo uso. D’altra parte è un rimedio consigliato per diversi problemi di salute.

È indicato per la riduzione del colesterolo, per dimagrire, previene i problemi all’apparato cardiovascolare e delle malattie neurovegetative, fa bene alla pelle, protegge dal cancro alla prostata. A questi rimedi bisogna senz’altro aggiungere il suo aiuto contro le allergie.

Un rimedio verde che ci permette di creare una barriera efficace contro le allergie

Una tazza di tè verde al giorno non può far male se guardiamo ai suoi tanti benefici. Ma cosa possiede il tè verde che può rivelarsi utile per bloccare le allergie? Nel bagaglio delle sue dotazioni ci sono due flavonoidi molto potenti, la quercetina e la catechina. Queste due sostanze riescono a bloccare le infiammazioni nelle diverse parti del corpo.

Effetti del tè verde sull’allergia

In effetti un’allergia è provocata da polvere o pollini crea un’infiammazione nel corpo. Il corpo produce l’infiammazione, che di per sé è qualcosa di positivo, come una difesa contro le sostanze allergene.

Il tè verde attraverso la quercetina e la catechina riesce a diminuire l’infiammazione e a ridurre i sintomi allergici. Altri alimenti che contengono quercetina sono: mele, lattuga, agrumi, cipolle, prezzemolo, pomodoro e i legumi.

Il tè verde è una bevanda salutare e di lunga tradizione, una bevanda che non dovrebbe mancare.

Il tè verde è un coadiuvante anche per dimagrire.