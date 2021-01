Febbraio ormai è alle porte e a breve ci saranno i cosiddetti “giorni della merla“, considerati dalle leggende popolari come i più gelidi di tutto l’anno.

Queste temperature così rigide non sono certamente delle alleate per la nostra bellezza. Il clima rigido, infatti, tende a screpolare sia la pelle che le labbra, rendendole ruvide e doloranti.

Fortunatamente c’è un efficace metodo per avere le mani sempre impeccabili, praticamente a costo zero. Parliamo, dunque, di un rimedio semplice e infallibile contro le mani screpolate dal freddo.

L’utilizzo dei guanti di lattice

Molte di noi arrivano a casa e togliendosi i guanti, trovano le proprie dita arrossate e molto sensibili. Per contrastare questo spiacevole effetto applicano in continuazione tubetti di creme idratanti.

Non si rendono conto, però, che il benessere provato in questi momenti è solo un effetto placebo. È meglio concedersi un trattamento a base di oli vegetali. Oppure di detergenti oleosi.

Infatti questi ultimi creano un film idrolipidico sulla pelle che impedisce all’acqua di fuoriuscire. Mantenendo così un livello ideale di idratazione.

Scopriamo insieme come concederci una dolce coccola che renderà le nostre mani morbide e lucenti.

L’aiuto viene dall’olio

Prendiamo uno dei nostri oli vegetali. Ne esistono tantissimi sul mercato, ma noi consigliamo di prediligere quello di cocco perché è estremamente versatile e può essere impiegato anche nella cura della propria chioma.

Spargerlo abbondantemente sulle mani, facendo attenzione a stenderlo uniformemente. Lasciarlo assorbire un attimo e poi infilare subito dei guanti di lattice. È assolutamente tassativo acquistare guanti di lattice che non contengono la polvere. Lasciare in posa per almeno un’oretta.

Oggi, dunque, abbiamo spiegato, dettagliatamente, come mettere in pratica un rimedio semplice e infallibile contro le mani screpolate dal freddo. Consigliamo di leggere anche questo articolo: “Il metodo infallibile per avere le mani sempre curate e in ordine”.