Il mal di schiena è un disturbo comune, che affligge uomini e donne di tutte le età. Nonostante possa localizzarsi in qualunque punto della schiena, il più comune è sicuramente quello che interessa la zona lombare (lombalgia).

Un rimedio portentoso contro il mal di schiena lombare

Eppure esiste un metodo semplicissimo che è capace di portare sollievo a questa fastidiosa situazione senza bisogno di spendere un soldo.

Vediamo, allora, un rimedio portentoso contro il mal di schiena lombare.

Perché un cuscino fra le gambe fa bene

Ebbene sì, per dare sollievo al dolore nella parte bassa della schiena è consigliato metter un cuscino fra le ginocchia mentre si dorme la notte.

Questa tecnica portentosa permette di allineare la postura della spina dorsale, con particolare attenzione alla zona lombare. Il disallineamento della spina dorsale, infatti, è una delle maggiori cause di crampi e dolore derivati da una cattiva postura. Seguire questa abitudine, infatti, permette di ridurre allo stesso modo lo stress sulle articolazioni e allevia la compressione su anche e ginocchia.

È consigliato l’uso di questa tecnica, assieme a un cuscino per sostenere la pancia, anche in gravidanza per combattere il dolore provocato dal peso in aggiunta.

Quale scegliere

Sebbene si possa utilizzare un qualunque cuscino di casa per iniziare a godere degli effetti di questa tecnica è importante scegliere quello più adatto. Un cuscino per gambe deve infatti adattarsi alla forma del nostro corpo, rispettando la linea della colonna vertebrale, e deve rimanere sempre fresco e asciutto.

Nel caso si voglia andare sul sicuro ne esistono diversi modelli in commercio con varie forme e materiali. Sicuramente i modelli in memory foam sono i più consigliati, grazie alla morbidezza e freschezza di questo materiale e alla semplicità con cui si lava.

È quindi palese perché questo sia un rimedio portentoso contro il mal di schiena lombare.