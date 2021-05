L’estate è arrivata e, come tutti sappiamo, questa stagione porta con sé il caldo e l’afa. Quindi, inevitabilmente, per uscire iniziamo a metterci vestiti più corti che lasciano intravedere molto di più del nostro corpo. A differenza dell’inverno, dove possiamo coprire le imperfezioni con maglioni larghi, calze e stivaloni, d’estate il nostro fisico è completamente esposto alla luce del sole. E molti si potrebbero sentire a disagio, soprattutto per un gonfiore che non riescono a controllare. Per questo vogliamo dare un consiglio piuttosto utile. Infatti, c’è un rimedio poco noto per sgonfiare la pancia in pochissimo tempo senza troppi sforzi ed essere così pronti all’estate.

Il gonfiore della pancia può essere causato da diversi fattori, ma noi vogliamo concentrarci su uno in particolare

Spesso il gonfiore dipende da come mangiamo, da problemi di alimentazione e poco allenamento o da fattori genetici. In quel caso, il consiglio più utile è certamente quello di rivolgersi a un medico o a un esperto del settore, che possa indicarci uno schema alimentare più corretto. Ma, in altri casi, questa situazione si presenta per il forte stress cui siamo sottoposti ogni giorno. Il nervosismo, infatti, aumenta il gonfiore della pancia, rendendo inevitabile il disagio che ne deriva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se la causa è lo stress, c’è un semplice metodo per eliminare il problema

Se quindi il nostro gonfiore dovesse derivare dal nervosismo, nessuna paura. Possiamo risolvere la situazione in poco tempo. Infatti, ciò che dovremo fare sarà meditare ogni mattina. Molti sono ancora scettici riguardo questa pratica, ma si tratta di un’azione che può davvero aiutarci in una situazione del genere. Infatti, la meditazione aiuta a rilassare la mente e il corpo, permettendoci di trovare quell’equilibrio e quel relax di cui abbiamo bisogno anche per non essere più gonfi. Dunque, ecco un rimedio poco noto per sgonfiare la pancia in pochissimo tempo senza troppi sforzi ed essere così pronti all’estate.

Approfondimento

Sgonfiare la pancia e dimagrire con una bevanda da fare in casa