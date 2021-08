Un rimedio naturale per la cura delle mani e dei piedi al rientro dalle vacanze

L’aspetto delle mani e dei piedi dice molto di una persona e avere mani belle e curate incide notevolmente sul benessere generale e sul buonumore. Purtroppo durante l’estate, il sole, la sabbia, il sudore e il vento sono elementi che possono danneggiare la nostra cute. A soffrirne maggiormente sono le mani e i piedi. Ma possiamo preparare, da soli, un rimedio che possa aiutarci a ritrovare la loro bellezza e morbidezza.

Ecco un rimedio naturale per la cura delle mani e dei piedi al rientro delle vacanze

La delicata cute delle mani e dei piedi ha necessità di essere idratata e nutrita dopo ogni lavaggio. L’idratazione è fondamentale in presenza di arrossamenti e screpolature, che vanno protette dalle aggressioni quotidiane con attenzione e cura ancora maggiore.

Possiamo realizzare una crema idratante, ideale per lenire la pelle delle mani e dare sollievo alla cute, utilizzando questi ingredienti naturali: 55 grammi di miele, 115 grammi di lanolina, 50 millilitri di olio di mandorle.

Riscaldiamo il miele in un recipiente posto sopra un pentolino di acqua bollente. Quando il miele si è sciolto aggiungiamo la lanolina. Una volta che il preparato si è raffreddato, procediamo ad unirvi l’olio di mandorle. Mettiamo la crema così ottenuta in un vasetto provvisto di coperchio.

Consigli utili per spalmare la crema

Dopo avere lavato le mani, quando sono ancora umide, spalmiamo la crema e massaggiamo ogni dito, separatamente, dalla punta verso la base, prima dal lato del palmo e poi da quello del dorso. Per massaggiare il dorso delle mani, provvediamo a poggiarle su una superficie dura e, con movimenti regolari, passiamo la crema dalla punta delle dita al polso.

Invece, per massaggiare i piedi, provvediamo prima a lavarli. Ancora umidi, spalmiamo la crema e massaggiamo ogni dito dalla punta alla base. Passiamo, poi, alla pianta del piede e terminiamo con il massaggio al dorso del piede. In questo caso procediamo con movimenti regolari dalla punta delle dita alla caviglia.

Un altro piccolo, utilissimo, consiglio per il benessere dei piedi è preparare due catini grandi uno con una temperatura non superiore a 38 gradi e un altro con una temperatura non inferiore a 15 gradi. L’acqua nei catini dovrà arrivare alle caviglie. Dobbiamo immergere i piedi prima nell’acqua calda per cinque minuti e poi nell’acqua fredda per dieci secondi. Quest’operazione va ripetuta tre o quattro volte. Finita quest’operazione, possiamo passare a massaggiare con la crema naturale come indicato precedentemente.

Abbiamo capito come un rimedio naturale per la cura delle mani e dei piedi al rientro dalle vacanze ci può aiutare a contrastare i piccoli inestetismi legati alla bella stagione e aiutare a preparare la nostra pelle all’inverno.