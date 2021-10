Un rimedio naturale per combattere le rughe del viso e idratare la pelle è questa maschera straordinaria

Le maschere per il viso sono quasi un prodotto indispensabile nel mondo della skincare.

Questi composti dalla texture morbida e avvolgente sono una vera e propria coccola per la nostra pelle e hanno tantissimi e diversi benefici.

Inoltre, sempre di più, abbiamo voglia di preparare in casa la nostra maschera perfetta, creando dei prodotti 100% naturali.

Proprio per questi motivi, la rubrica “Moda e Beauty” di ProiezionidiBorsa dà spesso dei suggerimenti su come realizzare semplici ed efficaci maschere fai da te.

In un articolo precedente, per esempio, abbiamo visto come dire addio a pelle stressata e spenta ricoprendosi la faccia con quest’alga, protagonista di una maschera davvero particolare.

In questo articolo, invece, scopriremo che esiste un rimedio naturale per combattere le rughe del viso e idratare la pelle ed è proprio questa maschera straordinaria.

Andiamo a vedere di cosa si tratta.

I tre ingredienti principali

Questa maschera viso 100% naturale si prepara in casa seguendo poche e semplici mosse ed è, quindi, un rimedio alla portata di tutti.

Tutto quello di cui abbiamo bisogno per realizzare questa maschera da sogno sono solamente tre ingredienti.

Uno l’abbiamo già quasi sicuramente in cucina ed è il riso.

Gli altri due sono i semi di lino e l’olio di mandorle che possiamo trovare facilmente in erboristeria.

Questi tre prodotti naturali si combinano insieme per realizzare una maschera viso multifunzione.

Principalmente, sarà un aiuto per combattere le rughe del viso o prevenirle ma anche per idratare la pelle e contrastare la secchezza.

In particolare, per l’idratazione e la secchezza ecco come curare la pelle secca del viso con questo rimedio comunissimo ma da scegliere attentamente.

Tuttavia, oltre a ciò, questa maschera può svolgere anche altre importanti funzioni:

esfoliante;

nutriente;

elasticizzante, rimpolpante e distensiva;

antiage;

lenitiva.

Non ci resta, quindi, che scoprire come preparare questo valido alleato multifunzione per la nostra pelle del viso.

Iniziamo occupandoci del riso.

Versiamo in una pentola 300 grammi di acqua e due cucchiai di riso.

Facciamo cuocere fino a quando non si sarà asciugata completamente tutta l’acqua.

A questo punto, usando un frullino ad immersione, frulliamo il composto fino ad avere un liquido corposo e mettiamo da parte.

Passiamo, quindi, ai semi di lino.

Versiamo in un’altra pentola 150 grammi di acqua e un cucchiaio di semi di lino.

Facciamo cuocere fino a quando non comparirà in superfice una schiuma bianca.

A questo punto scoliamo il composto con un colino all’interno di una tazza e aggiungiamo questa cremina vischiosa alla pappa di riso.

Amalgamiamo i due ingredienti sempre con un frullino ad immersione per qualche secondo e versiamo in un contenitore.

Infine, aggiungiamo 2/3 gocce di olio di mandorle, mescoliamo ancora una volta, tappiamo e conserviamo in frigo per un massimo di 15 giorni.

Come usarla

Possiamo usare questa straordinaria maschera al riso, semi di lino e olio di mandorle ogni mattina, stendendone un velo sottile e lasciandola in posa 20/30 minuti.

Non appena sarà asciutta, potremmo sciacquarla con acqua tiepida.

Approfondimento

