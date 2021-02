Sicuramente l’inverno è uno dei peggiori nemici per il ricircolo d’aria nelle case. Il freddo, infatti, spinge la maggior parte di noi a non aprire le finestre, facendoci spesso dimenticare di far cambiare l’aria.

Questa cattiva abitudine agevola la formazione di muffe e la proliferazione di cattivi odori. Soprattutto se si cucina o se si stende in casa.

Un rimedio naturale ed economico per profumare naturalmente la casa

Fortunatamente, però, esistono delle soluzioni comodamente fornite da madre natura per neutralizzare il fetore. Oggi spieghiamo, infatti, come usare un rimedio naturale ed economico per profumare naturalmente la casa. Scopriamo insieme cosa è necessario.

I benefici della salvia

A volte basta pochissimo per districarsi dalle piccole incombenze quotidiane. In questo caso è necessario solo utilizzare un mazzetto di salvia. Questo aroma, infatti, oltre a essere ottimo in cucina e a essere utile per sbiancarsi i denti, possiede una fragranza intensa e piacevole. Infatti inalare la salvia è considerato un potente antistress. Quindi oltre a migliorare la vivibilità del nostro appartamento potrebbe anche migliorare la nostra qualità di vita.

Il procedimento facilissimo

Ecco gli step da seguire per ottenere un’ottima profumazione:

a) prendere delle foglie di salvia, preferibilmente da una piantina;

b) sciacquiamole sotto abbondante acqua corrente in modo da rimuovere eventuale sporcizia;

c) asciughiamole accuratamente con uno scottex;

d) lasciamole a seccare per alcuni giorni sotto la luce del sole o comunque all’aria aperta;

e) una volta pronte, inseriamole in dei pacchettini, senza avere timore di frantumarle;

f) posizionarle sul termosifone per propagare al massimo il profumo.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come utilizzare un rimedio naturale ed economico per profumare naturalmente la casa. Se desiderano scoprire altri metodi per avere sempre un appartamento a prova di odore, consigliamo di consultare questo link. Qui infatti spieghiamo come riciclare le bucce delle arance per creare delle candele.