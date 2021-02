Molti di noi hanno il problema della pelle grassa e dell’acne. Questa caratteristica dermatologica si può sviluppare nell’adolescenza e può protrarsi nell’età adulta. La pelle grassa e l’acne sono un problema vero e proprio che non si esaurisce nell’inestetismo estetico.

Per fortuna esistono vari rimedi, da quelli naturali a quelli farmacologici. Oggi parleremo di un rimedio naturale ed economico contro l’acne e la pelle grassa.

Il sapone allo zolfo

Da molti anni è presente in commercio un prodotto che conosce numerosi estimatori. Il sapone allo zolfo è una semplice saponetta che contiene dello zolfo e che può aiutarci nella prevenzione e nella cura delle problematiche dermatologiche. Questo sapone può essere usato per la quotidiana detersione della pelle del viso e del corpo ed è un rimedio naturale per pelle grassa, punti neri, impurità ed inestetismi vari.

Consigliato da molti dermatologi per le sue proprietà astringenti, antisettiche e antisebacee, è semplicissimo da utilizzare.

Oltre ad essere un rimedio per la pelle grassa lo zolfo ha la proprietà di favorire la produzione di collagene, che mantiene la pelle elastica e sana.

È sufficiente strofinare la saponetta inumidita per creare una morbida schiuma. Possiamo poi detergere il volto, le mani e il corpo con questo sapone. È possibile utilizzarlo saltuariamente anche in sostituzione dello shampoo per prevenire e limitare la produzione di forfora.

Questo sapone è molto economico e poco aggressivo riesce ad asciugare la pelle e a inibire la produzione di sebo. Per questi motivi è da sconsigliare a chi ha la pelle molto sensibile oppure la pelle secca, o ancora per bambini piccoli. In tutti gli altri casi è perfetto, provare per credere.

Molto utilizzato in passato, il sapone allo zolfo è un alleato irrinunciabile nella skin care routine quotidiana. Può aiutarci a prevenire e curare i peggiori inestetismi come acne e punti neri, stimolando inoltre le cellule a produrre collagene.

Non sempre serve comprare costosi prodotti, d’ora in poi possiamo provare la saponetta allo zolfo.

